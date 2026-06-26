Argentina es la gran favorita para ganarle a Jordania en el cierre del Grupo J del Mundial 2026. Según las cuotas de las casas de apuestas, el rendimiento actual de la Albiceleste, con dos triunfos en dos partidos y la valla invicta, empuja las líneas claramente hacia su lado, mientras que a Jordania la ven como un tapado al que le cuesta horrores sumar de a tres.

El partido se juega este viernes 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas. La Scaloneta ya tiene el boleto a la próxima ronda en el bolsillo y llega para cerrar la fase con puntaje ideal, en tanto que el conjunto jordano quedó sin chances y va a jugar por el orgullo y por dejar una mejor imagen de la que mostró hasta ahora.

Análisis del Jordania - Argentina

La diferencia entre uno y otro está clarita de arranque. Argentina lidera el Grupo J con 6 puntos y una diferencia de gol de +5, después de ganarle 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria sin que le conviertan. Jordania, en cambio, está última con cero unidades y un -3, tras caer con Austria y Argelia. Por jerarquía, plantel y momento, la Albiceleste es netamente superior.

El interrogante pasa más por el equipo que mande Lionel Scaloni que por el resultado en sí. Con la clasificación asegurada, el DT podría darles rodaje a los que vienen sumando menos minutos. Aun así, el fondo de plantel argentino es tan grande que el nivel no se le cae, y a Jordania le toca un examen muy bravo para no comerse una goleada.

Estado de forma reciente

La Scaloneta viene como una topadora y no afloja ni en los amistosos. Estos son sus últimos cinco partidos:

- Argentina 2-0 Austria (Mundial 2026, fecha 2)

- Argentina 3-0 Argelia (Mundial 2026, fecha 1)

- Argentina 3-0 Islandia (amistoso)

- Argentina 2-0 Honduras (amistoso)

- Argentina 5-0 Zambia (amistoso)

Cinco triunfos al hilo, quince goles a favor y el arco en cero. Un envión anímico bárbaro que la convierte en un rival al que no se le anima cualquiera.

Jordania, en cambio, la viene pasando mal y los resultados no la ayudan ni un poco:

- Jordania 1-2 Argelia (Mundial 2026, fecha 2)

- Austria 3-1 Jordania (Mundial 2026, fecha 1)

- Colombia 2-0 Jordania (amistoso)

- Suiza 4-1 Jordania (amistoso)

- Jordania 2-2 Nigeria (amistoso)

Apenas un empate en los últimos cinco y goles recibidos de a montones. Le está costando un montón sostener el cero atrás y lastimar en ataque, justo lo que Argentina suele aprovechar al toque.

Bajas y disponibilidad

El reporte previo no marca bajas confirmadas para este cruce, así que se espera que ambos lleguen con sus rotaciones principales disponibles. En Argentina la duda no es por lesiones sino por la decisión táctica de Scaloni, que con la serie resuelta podría rotar y meter frescura sin resentir demasiado el once.

Cuotas para Jordania vs Argentina de la Copa del Mundo

Según las cuotas de las casas de apuestas, Argentina aparece como una favorita amplísima en el mercado de ganador, y el resto de líneas se acomodan a esa lectura. Te dejamos las cuotas para el Jordania vs Argentina para comparar los principales mercados del partido. Las cifras son una referencia del mercado al momento de escribir y conviene chequearlas cerca del inicio, porque se mueven.

Ganador del partido

Mercado Cuota Jordania 13.00 Empate 6.20 Argentina 1.20

La cuota de Argentina habla sola, es una cuota de favorita casi absoluta que refleja la diferencia abismal entre los dos. El valor para Jordania no es que lo regalen, sino que un triunfo jordano sería de las grandes sorpresas del torneo, y el empate solo entraría en juego si la Albiceleste sale con un equipo muy alternativo y se relaja.

Más/Menos goles

Mercado Cuota Más de 2.5 goles 1.60 Menos de 2.5 goles 2.30

El mercado se inclina por el Más de 2.5, y se entiende viendo cómo viene definiendo Argentina, que metió tres o más goles en varios de sus últimos partidos. El Menos de 2.5 solo pinta atractivo si Scaloni rota mucho y le baja una marcha al ritmo ofensivo.

Ambos equipos marcan

Mercado Cuota Sí 2.25 No 1.57

Acá el No manda, y tiene toda la lógica: Argentina lleva el arco en cero todo el año y a Jordania le cuesta un montón generar peligro. El Sí paga 2.25 justamente porque depende de que los jordanos consigan perforar una defensa que viene siendo un candado.

Pronóstico de marcador

Proyectando lo que muestran los números, la lectura es de un partido controlado por Argentina y con varias caídas. No es un duelo para esperar un cero a cero ni una sorpresa: la Albiceleste tiene con qué romper el arco rival más de una vez.

- Proyección orientativa: Jordania 0-3 Argentina

Recomendación de apuesta final

Después de mirar todo, nuestra apuesta va con la lógica del partido: Argentina gana y cierra la fase con puntaje ideal. Como lectura secundaria, el Más de 2.5 goles tiene buena pinta si la Scaloneta sale en serio desde el arranque, porque viene goleando y tiene plantel para hacerlo de nuevo.

Si vas a seguir este partidazo y querés jugarte algo, en Betsson Argentina vas a encontrar una plataforma intuitiva y segura, con cuotas competitivas para todos los mercados del Mundial. Eso sí, revisá las cuotas cerca del inicio porque en un Mundial los mercados se mueven al toque según las rotaciones y el volumen de apuestas. Apostá siempre con prudencia y poné en juego solo la plata que te puedas permitir perder. ¡Que lo disfrutes!