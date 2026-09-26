Racing y Boca se juegan el pase a semifinales de la Copa Argentina este domingo 27 de septiembre, en un cruce a partido único que promete ser un párate de todo Avellaneda y la Ribera. El duelo se disputa en el Gigante de Arroyito, en Rosario, desde las 17.00, con árbitro confirmado y las dos parcialidades ya con la platea vendida. Racing llega necesitado de volver a levantar cabeza después de un semestre complicado en el Clausura, mientras que Boca, ligeramente favorito para este encuentro, se anima con una racha positiva que lo tiene metido también en semifinales de la Sudamericana.

Análisis Racing - Boca para el clásico

El contraste de ánimo entre ambos planteles es el gran condimento previo. Boca, con Rodolfo Arruabarrena al mando, viene de golear 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y de asegurarse un lugar en semifinales de la Copa Sudamericana tras eliminar a San Pablo. Racing, en cambio, dejó atrás una racha negativa en el torneo doméstico con un triunfo 3-1 sobre Sarmiento que le devolvió algo de aire a Juan Pablo Vojvoda.

Para la Academia, este cruce es la chance de encontrarle sentido a un semestre que arrancó torcido. El Xeneize, en cambio, llega con la vara alta y con la ilusión de dar otro golpe grande de visitante, algo que no le sale nada fácil frente a este rival puntual.

El árbitro y el contexto del partido

Andrés Gariano fue designado como árbitro principal, con Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri como asistentes y Lucas Novelli en el VAR. La designación no estuvo libre de polémica por antecedentes recientes del juez en partidos de alto voltaje, así que no sorprendería un arbitraje bajo la lupa desde el primer minuto.

Al ser un cruce a partido único de cancha neutral, cualquier detalle puede definir todo. Si el marcador sigue igualado al cabo del tiempo reglamentario, la serie se resuelve directamente en la tanda de penales, sin tiempo suplementario que ablande la tensión.

Racha reciente de Racing

Racing viene de un tramo irregular en el Clausura, pero mostró una versión más sólida en la Copa Argentina. Estos son algunos de sus resultados más recientes:

- Racing 3-1 Sarmiento (Torneo Clausura, 19 de septiembre).

- Huracán 2-1 Racing (Torneo Clausura, 13 de septiembre).

- Racing 1-0 Belgrano (Copa Argentina, octavos de final, 20 de agosto), con gol de Tomás Conechny.

El equipo de Avellaneda necesita sostener la solidez defensiva que mostró en la Copa para no quedar expuesto ante un rival que pega rápido en los espacios.

Racha reciente de Boca

El Xeneize llega en levante, con buenos resultados tanto en el plano local como en la Sudamericana:

- San Lorenzo 0-2 Boca (Torneo Clausura, 20 de septiembre).

- Boca avanzó a semifinales de la Copa Sudamericana tras eliminar a San Pablo.

- Boca eliminó a Vélez en la ronda anterior de la Copa Argentina, tras un 0-0 que se definió 4-3 en los penales.

Ese pasaje por los penales ante Vélez le da a Boca un antecedente fresco de cómo maneja la tensión de la definición desde los doce pasos, algo que puede pesar si el partido llega igualado al final.

El historial entre Racing y Boca

El historial general entre ambos es larguísimo y está cargado de capítulos parejos, aunque el resultado más fresco es el que más pesa en la previa. Estos son algunos de los antecedentes recientes del clásico:

- Racing 1-1 Boca (Torneo Clausura, 24 de agosto de 2026), con gol de penal de Marcos Rojo y empate de Miguel Merentiel.

- Boca 0-1 Racing (semifinal del Clausura, 7 de diciembre de 2025), con gol de Adrián "Maravilla" Martínez, que además cortó una racha de más de seis años sin ganar en la Bombonera.

- Boca 1-1 Racing (Clausura, 9 de agosto de 2025).

- Racing 2-0 Boca (Apertura, febrero de 2025).

- Racing 2-1 Boca (Campeonato, 14 de septiembre de 2024).

El dato que más entusiasma a la gente de Avellaneda es que Racing no le viene perdiendo al Xeneize en los últimos cruces directos, aunque el empate reciente en el Cilindro deja claro que el partido está lejos de ser un paseo para ninguno de los dos.

Bajas y disponibilidad

Boca tiene una ausencia clara y confirmada: Álvaro Montero no va a estar por estar convocado a la Selección de Colombia en esta fecha FIFA, así que Leandro Brey ocuparía el arco. El resto del equipo que viene de ganarle a San Lorenzo se mantendría prácticamente sin cambios, con Ayrton Costa ya recuperado de su lesión y sumado a la lista de convocados como variante desde el banco.

Del lado de Racing no trascendió todavía una lista oficial de bajas confirmada por dos fuentes independientes, así que preferimos no arriesgar nombres puntuales hasta que se confirme la nómina definitiva. Sí es un dato conocido que Marcos Rojo sigue siendo pieza clave en la defensa y que Adrián "Maravilla" Martínez es el nombre a marcar arriba para la Academia.

Cuotas para el clásico Racing vs Boca

Antes de definir tu apuesta boca vs racing, tené en cuenta que las líneas de un partido de eliminación directa suelen moverse bastante cerca del cierre, así que conviene revisarlas de nuevo antes de confirmar cualquier ficha.

Ganador del partido (tiempo reglamentario)

Las cuotas reflejan un duelo relativamente equilibrado, aunque Boca parte con una ligera ventaja en el mercado. Un triunfo de Racing se paga más, lo que sitúa al conjunto de Avellaneda como la alternativa con menor probabilidad implícita entre los tres posibles resultados. En cualquier caso, la cercanía de las cuotas apunta a un partido competitivo, sin un favoritismo especialmente marcado.

● Boca gana: 2.15

● Empate: 2.92

● Racing gana: 3.70

Total de goles 2.5

El mercado de goles presenta un escenario interesante para un partido que, por el perfil de ambos equipos, puede desarrollarse con bastante tensión y pocos espacios. Tanto Racing como Boca suelen dar mucha importancia al orden defensivo en este tipo de encuentros, por lo que el menos de 2.5 goles puede ganar peso si el partido se mantiene cerrado durante la primera mitad. El más de 2.5, en cambio, dependerá en buena medida de que llegue un gol temprano y obligue a alguno de los dos a asumir más riesgos.

● Más de 2.5:

● Menos de 2.5:

Ambos equipos anotan + total de goles 2.5

Las cuotas también reflejan esa expectativa de un partido relativamente cerrado. La combinación “ambos equipos anotan y más de 2.5 goles” contempla un encuentro más abierto en el que Racing y Boca consiguen generar ocasiones con continuidad. El “sí y menos de 2.5” queda asociado prácticamente a un 1-1, mientras que el “no y menos de 2.5” aparece como el escenario más respaldado por el mercado dentro de estas opciones: un duelo de marcador corto en el que al menos uno de los dos equipos termina sin marcar.

● Sí y más de: 2.80

● Sí y menos de: 6.00

● No y menos de: 2.00

Recomendación de apuesta final

El pronóstico apunta a un partido cerrado, con Boca como favorito ajustado pero sin una diferencia que justifique ir con los ojos cerrados a esa opción. El envión de la Sudamericana y el triunfazo ante San Lorenzo le dan al Xeneize un poco más de margen anímico, pero el historial reciente y la localía compartida en cancha neutral achican bastante esa ventaja.

Si buscás valor, la Academia con cuota arriba de 3 puede ser una alternativa interesante para quien confíe en que Racing usa esta Copa para levantar el semestre. Antes de tomar una decisión, podés revisar en Betsson Argentina las cuotas disponibles para Racing vs Boca y comparar cómo se están moviendo los principales mercados cerca del inicio del encuentro.

Este pronóstico se apoya en la forma reciente, los antecedentes del clásico y el contexto de ambos planteles, pero recordá que las cuotas no son sentencia: revisalas cerca del inicio, porque los mercados se mueven. Jugá siempre con responsabilidad y solo con la guita que te puedas permitir perder. ¡Que disfrutes el partido y mucha suerte con tu apuesta!