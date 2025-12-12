Pronóstico Racing vs Estudiantes por la final de la Liga Profesional

Racing y Estudiantes se juegan el título del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre, a las 21:00, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en final única y con ambas hinchadas. Será un duelo con sabor histórico, revancha de la final del Metropolitano 1967 y con un premio extra, el trofeo, el cupo al Trofeo de Campeones y peso fuerte en la clasificación a copas internacionales.

Análisis del partido Racing Club vs Estudiantes de La Plata

Racing desembarca en Santiago del Estero fortalecido tras eliminar a Boca en La Bombonera por 1-0, con gol de Adrián “Maravilla” Martínez, en una semifinal muy cerrada. Estudiantes, por su parte, llega después de ganar el clásico platense a Gimnasia por 1-0, con tanto de Tiago Palacios, confirmando su etiqueta de equipo copero y competitivo en partidos de eliminación.

Así, se enfrentan el Racing intenso y ofensivo de Gustavo Costas contra el Estudiantes táctico de Eduardo Domínguez, un técnico especialmente fiable en finales y cruces directos.

Escenario y condiciones climatológicas

La final se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades, un escenario moderno, con una capacidad cercana a los 30.000 espectadores, que en pocos años se convirtió en sede habitual de finales del fútbol argentino (Supercopas, Trofeos de Campeones, Copa de la Liga, etc.).

Por otro lado, para el sábado por la noche en Santiago del Estero, el pronóstico indica temperaturas altas incluso a las 21:00, alrededor de los 29–30 °C al inicio del partido y luego bajando hacia los 26–27 °C, con cielo despejado. Esto favorece un partido de ritmo algo más administrado, con pausas, hidratación y desgaste físico importante, en especial para los laterales y volantes que deban recorrer muchos metros.

En cuanto al contexto de aficionados, las entradas se venden vía Deportick, con precios que van de $50.000 a $150.000 entre populares y plateas para cada parcialidad. Estamos ante un entorno de “gran final” clásico.

Últimos enfrentamientos directos

En el historial general con 218 partidos oficiales, Racing mantiene una ventaja con 84 victorias, frente a las 77 de Estudiantes y 57 empates. Sin embargo, cuando el análisis se centra en definiciones, la balanza se inclina hacia el Pincha. En la final del Metropolitano 1967, Estudiantes se impuso con un contundente 3-0 y levantó su primer título profesional. Lo mismo ocurrió en las semifinales de la Copa Libertadores 1968, donde los platenses eliminaron nuevamente a la Academia, consolidando una rivalidad histórica en instancias decisivas.

El panorama reciente también favorece a Estudiantes. En el Apertura 2025 ganó 2-0 en La Plata, mientras que en la Liga Profesional 2024 ambos protagonizaron un inolvidable 5-4 a favor del Pincha en el Cilindro. Distintas crónicas remarcan, además, que Estudiantes se quedó con los últimos tres enfrentamientos directos, un dato que alimenta su confianza de cara a esta final.

Factores extra futbolísticos

El peso de los entrenadores juega un rol fundamental. Eduardo Domínguez ya sabe lo que es vencer a Racing en una final y ha construido en Estudiantes un equipo duro, competitivo y especialmente confiable. Gustavo Costas, por su parte, revitalizó a Racing con un estilo intenso y valiente, reforzado por el envión anímico de haber eliminado a Boca en La Bombonera en semifinales.

La experiencia en el escenario también suma. El Estadio Único Madre de Ciudades se ha convertido en sede habitual de finales en el fútbol argentino, y Estudiantes ya disputó definiciones allí.

En el plano emocional, Racing llega impulsado por una victoria de gran impacto y un rendimiento ascendente, aunque también tras un esfuerzo físico y mental considerable. Estudiantes viene de superar un clásico muy exigente ante Gimnasia, lo que refuerza su perfil de equipo resistente y eficaz en momentos de presión.

Cuotas para apostar en la Final de la Liga Profesional

Las casas de apuestas ya ajustan sus mercados para una final entre Racing vs Estudiantes que será tan táctica como imprevisible. Racing parte como favorito por su forma reciente, mientras que Estudiantes llega respaldado por su fuerza en definiciones y por un historial cercano más favorable. Con este equilibrio, las cuotas se presentan especialmente atractivas para los que buscan valor en mercados alternativos como goles, goleadores o clasificación.

Ganador del partido (1X2)

Las cuotas muestran un ligero favoritismo hacia Racing, pero también dejan claro que se espera un duelo muy parejo. El empate aparece como un resultado altamente probable, lo que refleja la tensión y el equilibrio táctico típico de una final. Estudiantes queda como outsider competitivo, más por su estilo calculado que por una diferencia real de nivel.

● Racing Club: 2.42

● Empate: 2.98

● Estudiantes La Plata: 3.35

Hándicap

El mercado de hándicap sugiere que una victoria amplia de Racing es poco probable, mientras que Estudiantes tiene altas opciones de mantenerse dentro del partido incluso si no domina. La línea favorece un desarrollo cerrado y físico, donde el Pincha puede sostenerse desde su solidez defensiva y Racing difícilmente logre romper el marcador por más de un gol.

● Racing Club-1: 5.50

● Empate+1: 3.75

● Estudiantes La Plata+1: 1.60

Total de goles

Las cuotas anticipan un encuentro con al menos un momento de quiebre, pero no de marcador abultado. El mercado apunta a un partido con tendencia al orden y a los ritmos controlados, donde los goles pueden aparecer, pero sin proyección de festival ofensivo. El contexto de final invita a pensar en un guión mesurado.

● Más de 1.5: 1.55

● Menos de 1.5: 2.48

Ganador del 1er tiempo

El favoritismo hacia el empate al descanso indica que se espera un arranque muy cauteloso, con ambos equipos midiéndose y sin asumir riesgos tempranos. Racing tiene una leve ventaja proyectada para imponerse en el primer tramo, pero las cuotas evidencian que es poco probable que alguno logre romper el marcador rápido, coherente con el enfoque táctico de ambos entrenadores.

● Racing Club: 3.20

● Empate: 1.88

● Estudiantes La Plata: 4.15

Recomendación de apuesta final

