El 27 de junio ElDía publicó La crisis del fútbol 5 desde adentro: pérdidas millonarias y desesperación, y desde entonces la crítica situación de los emprendedores y de los clubes solo se ha agravado por el paso del tiempo, ya que han quedado por fuera de todos los planes de contención anunciados por el gobierno nacional y provincial.

Los microcréditos de hasta 20.000 pesos por parte del municipio o la exención de las tasas, a los cuales no todos accedieron, son solo una aspirina para una crisis económica que se agrava en el sector.

Es por ello que este viernes a las 11 de la mañana los propietarios de canchas de fútbol 5, sumados a árbitros y futbolístas que también se ven imposibilitados de trabajar, se manifestaran frente a la municipalidad.

"La idea es hacer un poco de ruido para que nos vean, que no se olviden de nosotros", expresó Matías Almada, encargado del complejo Paso a Paso.

"Hemos presentado protocolos, incluso de fútbol/tenis de mesa, pero no nos habían dado respuestas hasta la reunión de recién, que me adelantaron que el lunes lo habilitarían", dijo a ElDía, y agregó que "después uno ve que hay picaditos todos los días por costanera y el parque y eso genera impotencia".

Matías, que para poder sobrellevar el día a día se tuvo que poner a vender y hacer repartos en la calle, contó que "por suerte a mi el dueño no me está cobrando el alquiler, pero hay otros chicos (propietarios) que tienen que pagar y ya no tienen de dónde sacar plata".

futbol 5

La realidad de Nicolás Rodríguez, de Tercer Tiempo, es similar. "Yo le debo a todo el mundo, van cinco meses ya, no puede ser que estemos suplicando que nos dejen trabajar", aseguró hoy en ElDía desde Cero (FM 104.1).

"La idea no es echar leña al fuego, es hacer llegar nuestra inquietud de que nos permitan algunos turnos, porque la estamos pasando muy mal, yo ya le debo a todo el mundo", aseguró.

Por último, precisó que "queremos que cuando se levante el decreto nacional (de la prohibición de las reuniones familiares y sociales) nos den la posibilidad de trabajar".

La postura del gobierno local

La Municipalidad anunció este jueves por la noche que "avanza ante el gobierno provincial en las gestiones por la apertura de las canchas de fútbol 5".

Además, pasadas las 19:30 de este jueves el director de Deportes, Daniel Quinteros, recibió a algunos de los propietarios que convocaron a la marcha.

En la mismas, el funcionario hizo hincapié en que la vuelta a los entrenamientos del fútbol profesional es un buen indicio para que el gobierno habilite próximamente el fútbol 5.

Más a allá de las buenas intenciones, sigue sin haber fecha para el retorno, por lo que la manifestación se hará y los propietarios intentarán que los reciba el Intendente.