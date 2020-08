Propietarios de canchas de Fútbol 5 pidieron por la reapertura frente al municipio

Francisco "cachete" Pereyra, futbolista de Central Larroque (ex Juventud), contó que invirtió lo "poco que me ha dado el fútbol" en una cancha de fútbol 5. "La abrí en noviembre y la tuve que cerrar en Marzo, no tuve tiempo siquiera de acomodarme y cubrir los gastos cuando llegó la pandemia", contó a ElDía.

cachete pereyra

Detalló que "los ahorros que había acumulado se desvanecieron rápidamente, llevo cinco meses afrontando gastos fijos, como alquiler, sin ingreso alguno".

Enzo Ríos, a cargo del ya tradicional complejo Luli Río, marcó que cada vez se complica más la situación. "En los primeros dos meses se puso sostener, pero después se tornó inviable. Si bien no pagamos alquiler, en su momento invertimos en infraestructura y mejoras que hay que mantener", manifestó a este medio.

Otro de los presentes le mostró en su celular a ElDía imágenes de cómo en algunos pocos departamentos de la provincia ya están en plena actividad.

movilizacion futbol 5 (2)

La movilización fue pacífica y en procura de soluciones para un sector brutalmente afectado por la pandemia. Se manifestaron con pancartas en la plaza Urquiza, frente al edificio municipal, para luego entregar de un petitorio a la Secretaria de Gobierno Delfina Herlax, funcionaria que acompañada por Daniel Quinteros, a cargo del área de deportes, atendió a los propietarios.

La funcionaria explicó que el municipio depende de las directivas que imparte la provincia, que a su vez recibe de Nación y que el municipio "trabaja en la búsqueda de alternativas".

Consultada por los picados de fútbol que se arman en los distintos puntos de la ciudad, expresó que "se trabaja para que esto no ocurra, pero en buena parte todo depende de la responsabilidad individual, de la conciencia de quienes realizan estas actividades".

petitorio a herlax

Cabe señalar que los "picaditos" en potreros están a la orden del día. En una recorrida que efectuó ElDía durante la última semana, se observaron jóvenes jugando en el parque y en distintos barrios, pero el caso que más llamó la atención se dio en las instalaciones de la escuela Pablo Haedo. Allí, al menos 30 chicos se encontraban jugando a la pelota en el amplio terreno que tiene el establecimiento educativo, al cual acceden por un tramo del alambrado olímpico que ha sido abierto.

Esto lo saben los propietarios de los complejos, que se sienten molestos, angustiados y sin respuestas concretas. Un dato no menor es que mucha gente vive de los 15 complejos que tiene la ciudad. No solo del alquiler de las canchas, también de escuelitas de fútbol, donde nenes y nenas dan sus primeros pasos.