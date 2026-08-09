Este martes la Comisión de Asuntos Constitucionales pondrá a disposición el análisis de la iniciativa del Bloque de Juntos por Entre Ríos que busca crear la “Medalla de Honor de la Provincia de Entre Ríos” como reconocimiento para Veteranos de Malvinas.

Las mismas estarán destinadas a aquellos veteranos que sean beneficiarios de la pensión provincial “Héroes Entrerrianos”, otorgada conforme a la Ley Nº 9216 y sus modificatorias.

En caso de que el proyecto tenga el respaldo del cuerpo legislativo, serán entregadas por el gobernador Rogelio Frigerio y por los intendentes de las respectivas ciudades. Además, se les dará un diploma oficial donde conste el reconocimiento de la Provincia de Entre Ríos.

Cabe indicar que, de acuerdo a lo dicho por los senadores oficialistas, la iniciativa fue elaborada de forma conjunta con la Federación de Combatientes de Malvinas de Entre Ríos, en un proceso de diálogo y construcción compartida.

“Queremos que las conmemoraciones por Malvinas del año 2026 sean un momento de reencuentro como comunidad, para agradecer, para aprender y, sobre todo, para no olvidar” expresaron en los fundamentos. Y agregaron: “Este reconocimiento busca también sostener su memoria y hacerla presente entre las nuevas generaciones”.