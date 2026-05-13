El Ejecutivo Municipal de Nogoyá presentó formalmente un proyecto para declarar a la cantante Emilia Mernes como Ciudadana Destacada de la localidad. La propuesta, impulsada desde la gestión local, tiene como objetivo principal homenajear el impacto global de la artista y su rol fundamental como embajadora cultural de la ciudad entrerriana que la vio nacer.

La Directora de Cultura de la Municipalidad, Kari Clementín, se refirió a esta importante iniciativa y destacó el enorme orgullo que representa la figura de la cantante para toda la comunidad. “Es una forma institucional de abrazar a nuestra artista y reconocer cómo lleva el nombre de Nogoyá a lo más alto en cada escenario nacional e internacional que pisa”, expresó a AHORA Clementín al brindar detalles sobre la propuesta que será elevada al Concejo Deliberante.

Según detalló la funcionaria, los fundamentos del proyecto no solo evalúan el indiscutible éxito musical de Emilia en la escena urbana y pop, sino también su calidad humana y su conexión inquebrantable con sus raíces. “Emilia nunca se olvidó de dónde viene; siempre menciona a Nogoyá con orgullo, vuelve a su ciudad y es una inspiración inmensa para nuestros jóvenes, demostrando que con trabajo y pasión se pueden cumplir los sueños”, remarcó la Directora de Cultura.

El proyecto de declaración ya sigue sus cursos administrativos y se espera que cuente con el acompañamiento necesario para su pronta aprobación. De concretarse, la Municipalidad le otorgaría a la artista el máximo reconocimiento institucional por su invaluable aporte a la cultura y a la visibilidad de la identidad nogoyaense en el mundo.

“Queremos que ella sienta el cariño de su gente, porque Nogoyá vibra con cada uno de sus logros. Este reconocimiento es un ‘gracias’ gigante de parte de todos los vecinos que la vieron crecer”, concluyó Clementín, dejando en claro la gran expectativa que genera este homenaje en la localidad.