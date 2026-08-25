En Cámara de Diputados, la diputada Carolina Streitenberger presentó proyecto que propone declarar Ciudadanos Ilustres de la Provincia de Entre Ríos a los futbolistas Lisandro Martínez y Marcos Senesi tras su participación en el último Mundial de Futbol.

Dicha iniciativa, que tomo Estado Parlamentario el pasado 22 de julio, será tratada por la Comisión de Deportes este martes a las 12.30. Será el primer encuentro en el que los integrantes avanzarán la propuesta presentada.

“La declaración de Ciudadanos Ilustres constituye uno de los máximos reconocimientos que puede otorgar la Provincia de Entre Ríos. A través de esta distinción, la Legislatura expresa el agradecimiento y el orgullo del pueblo entrerriano hacia quienes, mediante su conducta, trayectoria y representación internacional, prestigian permanentemente el nombre de nuestra provincia”, fundamentó la legisladora.

Asimismo, indicó que la presencia de ambos jugadores en la Selección Argentina constituye un “motivo de profundo orgullo para Entre Ríos”. Y agregó: “Su desempeño deportivo refleja valores esenciales como el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia, la humildad, el respeto y el compromiso, transformándolos en referentes para miles de niñas, niños y jóvenes que encuentran en el deporte una herramienta de desarrollo personal y social”.

Fuente: APF