A fin de reivindicar la figura de Francisco “Pancho” Ramírez, no solo como parte de la historia de la provincia sino también por su importancia en la construcción de la Nación, ingresó a la Cámara de Diputados una iniciativa del Bloque de Juntos por Entre Ríos para declarar el 29 de septiembre de cada año como el “Día del Supremo Entrerriano”, en conmemoración de la creación de la República de Entre Ríos.

Además, el texto solicita la incorporación del estudio de la vida y obra de Francisco Ramírez en la currícula escolar de los niveles primario y secundario, destacando el “pilar fundamental” que asentó la organización entrerriana en la historia del país. En caso de aprobarse, la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo, a través del Consejo General de Educación (CGE), arbitrará los medios necesarios para la realización de actos y homenajes en instituciones educativas públicas y privadas.

Los fundamentos del proyecto

La elección de la fecha por parte de los legisladores oficialistas responde a que el 29 de septiembre de 1820 Francisco Ramírez dio a conocer desde Corrientes el Bando fundacional de la República de Entre Ríos, un hito que representa el primer antecedente de organización institucional autónoma provincial.

"No es un dato menor que esa fecha coincida, además, con la festividad de San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos, lo que refuerza el arraigo simbólico de la conmemoración propuesta en el calendario y en la identidad de nuestro pueblo”, señalaron en los fundamentos.

Aquel Bando otorgó a la región cuatro reglamentos pioneros (de orden militar, político, económico y del papel sellado) que incluyeron medidas avanzadas como el fomento agrícola, la amnistía política y la eliminación de aranceles internos. Destaca en particular la obligación impuesta a cada comandante de establecer una escuela pública en su departamento, un temprano antecedente de política educativa que fundamenta la propuesta actual.

Asimismo, la iniciativa resalta que Ramírez fue protagonista de la primera experiencia de sufragio popular para la designación de un gobernante en el territorio de la actual República Argentina: el 24 de noviembre de 1820 convocó a los pueblos de Entre Ríos, Corrientes y Misiones a elegir por voto libre y directo a su Jefe Supremo, resultando consagrado por consentimiento unánime. De esa jornada surgió el título con el que la posteridad lo recuerda: el “Supremo Entrerriano”.

Deuda pedagógica e identidad provincial

Respecto al pedido de incorporar su estudio a las escuelas, los legisladores sostienen que la historia de Francisco Ramírez y de la República de Entre Ríos es “escasamente abordada” por el sistema educativo provincial.

“Según coinciden diversos especialistas consultados en los trabajos de la Comisión Permanente para el Estudio, Vida y Legado de Francisco Ramírez, su figura suele reducirse a una mención efemeridística antes que a un contenido curricular desarrollado en profundidad. Incorporar de manera efectiva su estudio a los niveles primario y secundario contribuirá a que las nuevas generaciones conozcan los orígenes de nuestra organización institucional y refuercen su identidad y pertenencia entrerrianas”, explicaron.

Cabe recordar que el Estado provincial ya ha dado pasos en este sentido. En 2020, con motivo del bicentenario de la batalla de Cepeda, el Tratado del Pilar y la creación de la República de Entre Ríos, el Gobierno provincial —a través de la mencionada Comisión Permanente— impulsó la investigación, publicación y divulgación de su figura histórica, así como gestiones para la repatriación de sus restos. El presente proyecto busca dar continuidad institucional y legislativa a ese proceso de revalorización histórica.

Fuente: APFDigital