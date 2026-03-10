Los preocupantes índices de suicidios que pusieron a Entre Ríos como una de las provincias en la que más se incrementaron los casos propició que este martes ingresara a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone que se declare “la Emergencia en Salud Mental en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos por el término de dos años, con el objeto de fortalecer las políticas públicas destinadas a la prevención del suicidio, la atención integral de la salud mental y la asistencia a personas en situación de riesgo”.

El proyecto tiene por finalidad declarar la Emergencia en Salud Mental en la Provincia de Entre Ríos “en atención a la preocupante evolución de los indicadores vinculados a suicidios y problemáticas de salud mental que afectan de manera creciente a distintos sectores de la población, particularmente a adolescentes y jóvenes”.

También propone que “el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud y de los organismos competentes, deberá implementar un Plan Integral de Abordaje de la Emergencia en Salud Mental, el cual deberá contemplar, entre otras medidas: a) El fortalecimiento de los servicios de atención en salud mental en hospitales y centros de salud de la provincia. b) La ampliación de equipos interdisciplinarios especializados en prevención del suicidio y asistencia psicológica. c) La implementación de líneas telefónicas y canales digitales de atención permanente para situaciones de crisis. d) La coordinación con instituciones educativas, organizaciones sociales y municipios para la detección temprana de situaciones de riesgo. e) Campañas de concientización y prevención del suicidio destinadas especialmente a adolescentes y jóvenes”.

El proyecto del diputado de La Libertad Avanza de la provincia, Roque Fleitas, instó a que “durante la vigencia de la emergencia, el Poder Ejecutivo deberá priorizar la asignación de recursos humanos, presupuestarios y técnicos destinados a la atención, prevención y tratamiento de problemáticas vinculadas a la salud mental”.

También ordena que “el Ministerio de Salud deberá elaborar informes periódicos sobre la evolución de los indicadores de salud mental y suicidio en la provincia, a fin de evaluar el impacto de las medidas adoptadas en el marco de la presente ley”. Finalmente invita “a los municipios de la Provincia de Entre Ríos a adherir a la presente ley y a implementar programas locales de prevención y promoción de la salud mental”.

Fleitas recordó que “en los últimos años diversos informes y relevamientos han evidenciado un incremento sostenido de los casos de suicidio en la provincia, situación que genera una profunda alarma social y que demanda una respuesta institucional urgente por parte del Estado”.

El legislador añadió que “distintos registros y reportes periodísticos han señalado que Entre Ríos se encuentra entre las jurisdicciones con mayores tasas de suicidio del país, circunstancia que ha motivado incluso iniciativas impulsadas por estudiantes y organizaciones sociales que solicitan la declaración de emergencia en la materia”.

Tras enumerar el marco normativo provincial, nacional e internacional en la materia, el diputado sostuvo que “la declaración de emergencia que se propone tiene como finalidad jerarquizar institucionalmente la problemática, permitiendo priorizar recursos humanos, técnicos y presupuestarios destinados a enfrentar una situación que impacta de manera directa en la vida y en el bienestar de la población”. Finalizó resaltando que “la magnitud del fenómeno exige acciones urgentes, coordinadas y sostenidas”.

Fuente: APFDigital