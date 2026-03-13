Las intensas precipitaciones que azotaron Tucumán en los últimos días, con registros de hasta 170 milímetros, provocaron graves inundaciones y dejaron más de 15.000 evacuados, de los cuales 4.500 pertenecen a la localidad de La Madrid. Frente a esta situación, el legislador oficialista Gerónimo Vargas Ainasse presentó un proyecto para declarar la emergencia social y económica por 180 días, con posibilidad de prórroga, a fin de que el gobernador Osvaldo Jaldo adopte medidas de asistencia inmediata.

La iniciativa busca brindar apoyo a las familias afectadas, contribuir a la recuperación de las actividades económicas, productivas y comerciales, y facilitar la implementación de acciones extraordinarias para mitigar los efectos de la emergencia. Entre las medidas previstas figuran subsidios, ayudas económicas directas y programas especiales de asistencia.

El proyecto cuenta con el respaldo de legisladores de distintos espacios, como los justicialistas Maia Martínez, Roberto Moreno y Roque Argañaraz; el radical José Cano; y Walter Berarducci, de Compromiso Tucumán. Todos coincidieron en la necesidad de otorgar al Ejecutivo las facultades necesarias para asistir a las víctimas y coordinar la recuperación.

Contexto climático y perspectivas



El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias podrían continuar en las próximas horas, con una probabilidad cercana al 80%. Esto mantiene en alerta a las autoridades provinciales y municipales, que trabajan en la evacuación y asistencia de los damnificados.

La declaración de emergencia permitiría agilizar recursos y coordinar acciones para enfrentar un fenómeno climático extraordinario que ya impactó de manera severa en la vida cotidiana y en la economía de miles de tucumanos. Fuente: Noticias Argentinas