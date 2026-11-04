Desde el Gobierno municipal impulsan la derogación de dos ordenanzas que establecen asignaciones específicas del Fondo de Promoción y Desarrollo, con el propósito de “reorientar esos recursos hacia obras de infraestructura que fortalezcan el crecimiento industrial, comercial y productivo de la ciudad”.

La iniciativa del bloque de Juntos por Entre Ríos, que cuenta con despacho de comisión para la sesión de este jueves, propone dejar sin efecto las Ordenanzas Nº 12.238/2018 y Nº 12.718/2022, que destinan porciones del adicional de entre el 10 y el 15 por ciento aplicado a la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad al funcionamiento del Buró Productivo y al concurso Gualeguaychú Productiva, respectivamente.

Los fundamentos del proyecto señalan la necesidad de revisar los mecanismos de financiamiento establecidos en años anteriores y adecuarlos a las actuales necesidades de la ciudad, priorizando la disponibilidad de recursos para ejecutar obras que generen condiciones favorables para el desarrollo de las actividades económicas.

Al respecto, según indicaron desde la Municipalidad, el intendente Davico expresó: “Estos recursos podrían contribuir, por ejemplo, a la reconstrucción del boulevard Daneri. Necesitamos que los recursos estén al servicio del desarrollo de Gualeguaychú, con inversiones que mejoren la ciudad, fortalezcan su actividad económica y generen mejores condiciones para producir y trabajar”.