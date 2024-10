Esta semana, la secretaria de Energía de la provincia Noelia Zapata estuvo en Gualeguaychú, donde se reunió con los integrantes de la Mesa Estratégica de la Energía, una iniciativa que se conformó recientemente para encontrar soluciones para paliar la inminente crisis energética que se va a vivir, en primera instancia, durante el próximo verano, durante el cual el Gobierno Nacional anunció que habrá cortes programados.

La Mesa Estratégica por la Energía, que está integrada por integrada por la Cooperativa Eléctrica, la Corporación del Desarrollo (Codegu), el Centro de Defensa Comercial y la Cámara de la Industria, plantea la necesidad de realizar dos obras para dar previsibilidad al sistema eléctrico: por un lado la construcción de una Estación Transformadora de 132 Kv, la cual permitiría alivianar la línea que abastece a Gualeguaychú y a Islas del Ibicuy y que además permitirá al Parque Industrial (PIG) expandirse para albergar nuevas industrias, algo que en la actualidad se le complica mucho hacer. Y por otro lado, está la construcción de la subestación Perigan de 33 Kv, una obra complementaria que abastecería de energía a la zona oeste de la ciudad, la cual ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años y que se abastece con la misma fase que alimenta al PIG.

La primera de las obras tiene un costo de unos 12 millones de dólares y un plazo de construcción de entre cuatro y cinco años, mientras que la segunda costaría entre 2 y 3 millones de dólares y tendría un plazo de ejecución de menos de un año.

“Tenemos que estar todos juntos pensando un futuro más próspero para la comunidad, y en ese aspecto el escenario está dado. Hoy nos planteamos tres objetivos. El de cortísimo plazo es el verano, que ya lo tenemos prácticamente encima. En este caso tenemos que coordinar entre las industrias, los comercios y el consumo doméstico, para ver de qué manera podemos soslayar los cortes”, introdujo el tema Mariano Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio de Gualeguaychú.

“En el mediano plazo está la Subestación de 33 kv en calle Périgan. En este caso hay un compromiso de provincia para tratar de compensar la deuda que tiene de los distintos establecimientos, como los escolares, la Unidad Penal Nº9 o el Hospital Centenario para poder tener esta obra lista dentro de un año o un año y medio”, agregó por su parte el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Nahuel Otero, quien inmediatamente amplió: “Y para la Estación Transformadora de 132 kv es convocar las instituciones de profesionales, como escribanos, abogados y contadores, para tratar de darle forma a un fideicomiso, y a partir de ahí buscar el compromiso de la provincia y de los privados para comenzar con estos trabajos”.

En la misma línea opinó Federico Laderach, representante del Centro de Defensa Comercial e Industrial: “La idea es avanzar en un fideicomiso público-privado que permita a las empresas poder tener algo de certeza a futuro con su producción. Porque si no quedamos en una especie de purgatorio dando vueltas y nunca sabemos cuándo el Estado va a ejecutar la obra, no avanzamos más. Si nosotros, como privados, podemos empezar a realizarla con pequeños desembolsos, el empresario puede acomodarse a esos niveles de avance y reacomodar su producción acorde a esa situación”.

“Gualeguaychú siempre se ha caracterizado por grandes obras, desde la juntada de vecinos para constituir la Cooperativa Eléctrica, o la juntada de instituciones para constituir la Codegu. Hoy por hoy nos tira a todos juntos para tratar de salir de esta situación de coyuntura en materia energética2, sostuvo por su parte el presidente de la Corporación del Desarrollo, quien además sostuvo que “por eso es muy válido que el gobierno también habilite la posibilidad de que el privado lo acompañe en su gestión. Acá no se sale solo de esto, ni las instituciones por separado ni el Estado por separado. Tenemos que estar todos juntos pensando un futuro más próspero para la comunidad”.

En la reunión le planteamos a la secretaria Zapata la posibilidad de que si el dinero no está, sea el privado el que aporte los fondos, que la posibilidad está. Que la inversión venga desde el privado si es que la Provincia tiene las arcas complicadas. El sector privado puede colaborar y el sector público puede colaborar desde la parte administrativa, dando las factibilidades y coordinando esa articulación público-privada para que se desarrollen las inversiones que tienen que llevarse a cabo. Me parece que por ahí pasa el secreto para resolver los problemas que se vienen en el corto y mediano plazo”, concluyó Laderach.

Buena sintonía con el Gobierno provincial

Los cuatro representantes de las instituciones que conforman la Mesa Estratégica de la Energía destacaron la buena sintonía con la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, y para muestra ejemplificaron la llegada de Noelia Zapata a la ciudad, algo que según informaron hacía dos décadas que un funcionario de la cartera energética hacía.

“Hacía 20 años que una Secretaría de Energía no venía a la Cooperativa de Electricidad. La felicité porque también eso es lo que se necesita: funcionarios que bajen al campo de juego y que estén dando la cara frente a una problemática. Esto también es importante. Noto que hay una apertura distinta y escuchan y no sólo que se hacen eco de lo que escuchan sino que también te involucran y te participan”, remarcó Otero.

“Hay un factor clave para la comunidad industrial que tiene que ver con la previsibilidad. Y creo que en ese sentido tanto el gobierno municipal como provincial, por lo menos desde el punto de vista industrial, han sido muy abiertos y muy honestos, y eso nos deja relativamente tranquilos, porque por lo menos no ocultan información y no te generan expectativas sobre bases falsas. De esta manera, la toma de decisiones, a pesar de que por ahí las variables no son las que nos gustaría escuchar, son las que sabemos que se van a dar”, sostuvo por su parte el titular de la Cámara de la Industria.

Más allá de estas gestiones y obras que necesariamente se deben realizar, el verano que viene sí o sí llegará de manera inminente y todo hace prever que la profecía del colapso energético se va a cumplir. Sin embargo, desde el sector privado comenzaron con las gestiones para que las cuestiones de fondo, como las dos obras necesarias para aliviar el sistema energético local, de alguna manera comiencen a ponerse en marcha en este presente donde el común denominador por parte del Estado es “No hay plata”.

Es por eso que en este contexto todos los actores rescatan que el buen diálogo con la Gobernación y con el Municipio, por lo menos a la hora de tener un panorama, que si bien puede parecer poco alentador, es previsible y que ofrece las alternativas para paliar o disminuir los riesgos ante un colapso energético, tanto durante el próximo verano como más adelante. “Es importante apelar a un plan en conjunto y jugar con reglas claras. La preocupación persiste y la pérdida de producción, más allá de que se intentará atenuar con una sobreproducción en la previa, afectará a más de una industria en el PIG”, concluyeron los integrantes de la Mesa Estratégica de la Energía.