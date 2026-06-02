En el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario, se realizó este martes 2 de junio el acto conmemorativo en la Costanera, junto a la estatua del bombero voluntario, donde autoridades, integrantes del cuerpo activo, veteranos, familiares y vecinos rindieron homenaje a una institución fundamental para la comunidad de Gualeguaychú.

Durante la ceremonia, el presidente municipal Mauricio Davico anunció que elevó al Concejo Deliberante un proyecto para incorporar una retribución voluntaria destinada al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú. “Cuando más los necesitamos, ellos están siempre. La pregunta también es, ¿no es justo que nosotros también estemos cuando ellos nos necesitan?”, expresó.

El proyecto anunciado por el Intendente propone una retribución voluntaria que será incluida en las boletas municipales, medida en Unidades Tributarias Municipales (UTM), $1.463,50. Según explicó, quienes no deseen abonarla podrán solicitar su baja en la oficina de Rentas.

La ceremonia comenzó con la presentación de los efectivos formados, el traslado de la Bandera de Ceremonias, la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha a Entre Ríos. Luego se realizó la entrega de ofrendas florales por parte de la institución, del Gobierno de Gualeguaychú y de bomberos veteranos, en reconocimiento a quienes construyeron la historia del cuartel local.

En sus palabras, Davico destacó la dimensión humana de la tarea bomberil y remarcó que detrás de cada salida hay una decisión de servicio que implica dejar la tranquilidad propia para cuidar la vida de otros. “En cada sirena que suena, en cada guardia, en cada salida de emergencia hay un grupo de vecinos que dejan todo para socorrer al prójimo”, afirmó.

La jornada también tuvo un fuerte sentido institucional, ya que Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú transita el camino hacia sus 60 años de historia. La entidad fue creada el 15 de noviembre de 1966 y se convirtió en el primer cuartel de Bomberos Voluntarios de la provincia de Entre Ríos.

El acto contó con la presencia de funcionarios municipales; el presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, Fernando Müller; el jefe del Cuerpo Activo, comandante Luciano Lizzi; autoridades civiles, eclesiásticas y de fuerzas de seguridad, además de bomberos en actividad, veteranos y familias que acompañaron la jornada.

Durante el acto se entregaron estrellas por antigüedad a integrantes del cuerpo activo, ascensos a bomberos que asumieron nuevas responsabilidades, un reconocimiento especial al sargento 1º Maximiliano Protzman por sus 30 años de servicio y la distinción al “Mejor Compañero”, otorgada al sargento 1º Walter Melgar.

También se realizó el cambio de abanderados de la institución. Hasta este acto, la Bandera de Ceremonias fue portada por el oficial ayudante Jorge Arce Zuluaga, junto a los escoltas Pablo Piccini y Macarena Paiz. A partir de ahora, será llevada por la sargento Belén Taborda, acompañada por Johanna Cedres y Daniela Barrios.

La conmemoración finalizó con el dispositivo de desfile y la tradicional caravana de móviles, que recorrió distintos barrios de la ciudad.