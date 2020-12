Proponen llamar "Diego Armando Maradona" a las canchas de fútbol del Parque Unzué

En este sentido, Gualeguaychú no quiere quedar afuera, y entre las varias iniciativas que se concretaron estos últimos días -como la realización del mural en Alberdi y Goldaracena- el lunes por la mañana ingresó al Concejo Deliberante un proyecto impulsado el edil del bloque del Frente de Todos Hernán Ayala que busca bautizar con el nombre "Diego Armando Maradona" a las canchas de fútbol que están ubicadas en el Parque Unzué, cerca del Velódromo municipal.

"Es una propuesta que busca enaltecer los valores deportivos que dejó Maradona a lo largo de su carrera deportiva. Pero además, la intención de que sean nombradas las canchas del Parque Unzué rescata el concepto de potrero, el de un lugar comunitario donde las personas se reunen a jugar a la pelota. El potrero es el mismo lugar donde Diego comenzó a forjar quien luego fue, y sin eso no podría haber llegado a donde llegó", explicó el impulsor de la iniciativa, Hernán Ayala, a ElDía.

Entre los considerandos, el proyecto afirma que "en el caso de Diego Armando Maradona, el juego en su niñez se forjó en un potrero de barrio, como también sus condiciones técnicas y sus sueños más sentidos. Por lo tanto, es un acto de justicia reconocer y simbolizar el potrero emplazado en el Parque Unzué, en la zona aledaña al Velódromo Municipal, y al que llegan todos los días chicos y chicas de diversas partes de la ciudad para jugar al fútbol, con el nombre de Diego Armando Maradona".

El hecho de que Ayala haya sido impulsor de este proyecto no es casual: durante la segunda mitad de los '90, el actual concejal hizo las inferiores en Boca Juniors, y tuvo la suerte de conocer a Maradona durante la última etapa de su carrera.

"Tuve la suerte de estar en Boca entre 1996 y 1999, cuando regresó al club. Antes del primer partido pudimos hablar, nos aconcejó a todos los chicos y hasta fui alcanza pelotas en partidos oficiales. El hecho de haberlo conocido es algo que te marca. Éramos muchos los chicos de Gualeguaychú que estábamos haciendo inferiores, como Matías Horst y Hernán Collazo, que luego fue un emblema acá en el club Sarmiento. Por eso creo que el fútbol de Gualeguaychú le debe rendir homenaje a Maradona", explicó el edil del oficialismo.

canchas parque unzue.JPG

"Hablé con Adrián Romani -Secretario de Poder Popular, cartera que tiene a su cargo la Dirección de Deportes- sobre la idea de llamar 'Diego Armando Maradona' a las canchitas , y él me habló sobre varios espacios públicos que podrían llevar ese nombre, pero al mismo tiempo creo que el hecho de que sean las del Parque Unzué es doblemente significativo porque ese lugar es un lugar muy representativo de toda la ciudad de Gualeguaychú", amplió a ElDía.

Finalmente, Ayala también se refirió cómo recibieron el proyecto sus pares en el Concejo Deliberante: "He tenido respuestas de las más variadas, sobre todo desde sectores que cuestionan la parte de Maradona relacionada con la violencia de género y las adicciones, que por supuesto son indivisibles con el personaje. Pero he leído un par de artículos, sobre todo algunos en la revista Anfibia, en la cual abordan a la figura de Maradona desde la perspectiva de género. En lo que a mi respecta, creo que esta parte de Diego no niega a la del jugador y embajador deportivo, sino que además se puede usar ese costado suyo para luego abordar desde el lado de la concientización el resto de los aspectos que no son positivos. Gualeguaychú fue una ciudad que siempre abogó por una igualdad de género, primero con el programa 'Juguemos con Equidad' y luego con la implementación de la Ley Micaela en el ámbito deportivo. La figura de Maradona permite poner en perspectiva todos estos puntos, que serán puestos sobre la mesa cuando el proyecto se debata en el recinto".