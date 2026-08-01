El miércoles la Comisión de Producción del Senado entrerriano llevará a cabo su primer encuentro para abordar el proyecto de ley que busca declarar a la incubación de huevos —tanto para aves de postura como para carne— como una actividad asimilable a la industria. Dicho encuentro contará con la presencia de Catriel Tonutti, Secretario de Comercio, Industria y Minería de Entre Ríos; y Alberto José Berardi, representante de la Cámara Cárnica de Entre Ríos.

La iniciativa, impulsada por el bloque de senadores de Juntos por Entre Ríos, tiene como objetivo "fortalecer las inversiones, mejorar la competitividad del sector e incentivar la modernización tecnológica y el desarrollo económico en distintas localidades de la provincia".

Actualmente, esta labor se encuentra encuadrada como una actividad de carácter primario bajo los códigos 014810 (Cría de aves de corral, excepto para la producción de huevos) y 014820 (Producción de huevos) del Nomenclador de Actividades Económicas. Desde el bloque oficialista advirtieron que esta clasificación responde a una concepción desactualizada que no contempla la verdadera naturaleza técnica, tecnológica, sanitaria y operativa del sector.

En ese marco, los legisladores argumentaron que el proceso productivo actual implica etapas altamente tecnificadas y automatizadas, con un control riguroso de parámetros de temperatura, humedad y ventilación. Asimismo, remarcaron que las plantas operan con infraestructura especializada, un elevado consumo energético ininterrumpido y la supervisión constante de personal técnico capacitado.

Para sustentar el reclamo, el escrito toma como base el artículo 7° del Decreto Nacional N.º 2541/1977 —reglamentario de la Ley Nacional de Régimen de Promoción Industrial—, el cual define como actividad industrial a aquella que logra la transformación de materias primas mediante procesos inducidos y equipamiento específico.

En este sentido, los senadores sostuvieron que la incubación avícola cumple plenamente con ese criterio: se parte del huevo en estado natural y, mediante un proceso continuo y automatizado, se obtiene un producto biológico distinto: el pollito bebé.