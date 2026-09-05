El Teatro Nacional Cervantes y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos extendieron la convocatoria para directores que deseen presentar proyectos teatrales a realizarse y estrenarse en La Vieja Usina de Paraná, en junio de 2027.

El Teatro Nacional Cervantes implementa por primera vez esta edición especial con un sistema de tres convocatorias simultáneas de coproducción directa e integral: Chubut, Entre Ríos y La Rioja. El objetivo fundamental de esta acción es profundizar la federalización de las artes escénicas nacionales, restableciendo el vínculo y la producción conjunta con aquellos territorios que no han participado del programa en la última década.

Las propuestas pasarán por una instancia de preselección a cargo de un comité curatorial compuesto por Victoria Lerario, de la provincia de Tierra del Fuego; Blas Arrese Igor, de la provincia de Buenos Aires; y Carly Bastarrechea, de la provincia de Misiones, todos ellos referentes de las artes escénicas a nivel nacional. La resolución y selección final será facultad de la Dirección General del TNC.

La convocatoria abrió el 4 de agosto a las 00:01 y cerrará el 11 de septiembre a las 23:59. Los proyectos se recibirán únicamente en forma digital a través del formulario y se excluirán los presentados por otras vías.

No se aceptarán proyectos que hayan sido estrenados o presentados a otras instituciones/concursos en simultáneo a esta convocatoria. Tampoco aquellos que hayan comenzado su etapa de producción. Por dudas o consultas, los interesados pueden enviar un mail a [email protected]