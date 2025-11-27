El juez de Garantías Ignacio Telenta resolvió extender por 120 días la prisión preventiva del sargento de policía Mariano Leonel Corvalán, acusado de intentar asesinar a su esposa, Carolina Huck, y posteriormente intentar quitarse la vida. La medida coercitiva se cumplirá en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar hasta fines de febrero de 2026.

La decisión judicial respondió al pedido del fiscal Jorge Gutiérrez, quien continúa con la recolección de pruebas y declaraciones para esclarecer el ataque ocurrido el domingo 24 de agosto en la ciudad de Gualeguaychú. Entre las medidas en curso se destacan las pericias psicológicas y psiquiátricas al acusado, además de una Cámara Gesell a la hija de cinco años de la pareja, que podría haber presenciado el disparo contra la víctima.

Corvalán, de 38 años, está imputado por tentativa de femicidio agravado por alevosía y por su condición de funcionario público en perjuicio de Huck, de 31 años.

En diálogo con Canal 9 Litoral, el abogado querellante Pablo Di Lollo sostuvo que la extensión de la prisión preventiva era necesaria: “Entiendo que es lo que realmente corresponde, y el peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento de la investigación está presente, está latente, y en función de eso se llevó a la audiencia”.

Respecto a que el acusado continúe detenido en la comisaría y no en una unidad penal, Di Lollo explicó que se trató de una excepción avalada por el juez: “Si bien es cierto que hay una acordada del Superior Tribunal de Justicia que pasados los 30 días los imputados con prisión preventiva deben cumplir en la unidad penal, acá por una cuestión de celeridad y de traslado, en función de las nuevas pruebas y estudios, se acordó que iba a quedar en la comisaría del menor y la familia, a lo que el juez también por vía de excepción convalidó”.