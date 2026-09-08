En un nuevo capítulo judicial que mantiene en vilo a las provincias de Córdoba y Entre Ríos, la Jueza de Garantías de Concordia, María Gabriela Seró, dispuso la prórroga de la prisión preventiva efectiva de Pablo Daniel Rodríguez Laurta por el término de 100 días.

Según la resolución oficial a la que accedió AHORA, la medida restrictiva operará su vencimiento definitivo el próximo miércoles 16 de diciembre de 2026 a las 10. Laurta estuvo en Paraná hasta hace pocos días cuando se lo trasladó a la provincia de Córdoba donde será juzgado por doble femicidio.

El imputado, de nacionalidad uruguaya nacionalizado argentino, se encuentra también a disposición del Juzgado de Garantías N° 4 por el asesinato de Martín Palacio, ocurrido en octubre de 2025, dos días antes del femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

A fin de salvaguardar el derecho a una defensa técnica efectiva, la Justicia entrerriana ordenó librar oficios tanto a la Unidad Penal de Cruz del Eje, en Córdoba, como a la magistratura cordobesa correspondiente, estableciendo que se disponga de un mínimo de 30 minutos semanales para que el abogado defensor del imputado, Augusto Laferriere, pueda comunicarse con su defendido a través de videollamadas o medios telemáticos.

La causas contra Laurta son complejas, ya que está acusado de doble femicidio, homicidio y secuestro. Detrás de este estricto andamiaje procesal y administrativo se esconde uno de los expedientes policiales más impactantes de los últimos tiempos en el país.

A Rodríguez Laurta se lo acusa formalmente del brutal asesinato en Córdoba de su ex pareja, Luna Giardina, y de su ex suegra, Mariel Zamudio. Sin embargo, la ola de violencia extrema ya se había cobrado otra vida con anterioridad: antes de perpetrar el doble femicidio en suelo cordobés, el imputado habría asesinado y desmembrado en la provincia de Entre Ríos al remisero Martín Palacio.

Tras consumar la secuencia criminal entre Concordia y Córdoba, Rodríguez Laurta capturó a su propio hijo de apenas 5 años e inició una desesperada fuga. El raid delictivo terminó abruptamente cuando fuerzas de seguridad lograron interceptarlo y detenerlo en las instalaciones del Hotel Berlín, en Gualeguaychú.

El panorama procesal de Rodríguez Laurta se ha tornado aún más sombrío en los últimos meses tras completarse las pericias sobre los dispositivos electrónicos secuestrados.

Los investigadores informaron el hallazgo de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) y, de manera alarmante, un mapa detallado con la planificación de un intento de fuga de su lugar de reclusión. A esta acumulación de cargos graves se le sumaron nuevas denuncias penales por amenazas de muerte proferidas contra los familiares directos de Luna Giardina y Mariel Zamudio durante el transcurso del proceso.

Fuente: AHORA