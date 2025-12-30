La marcha bajo la consigna de “Justicia por Berrugón” tuvo lugar el lunes por la tarde. Un grupo de proteccionistas y vecinos reclamaron la correcta aplicación del Programa de Equilibrio Poblacional y de la ordenanza que prohíbe los escapes libres y la conducción temeraria.

La movilización surgió a raíz de la muerte de Berrugón, un perro comunitario que vivía en la calle en la zona de Costanera y que fue atropellado por un motociclista que circulaba a gran velocidad haciendo willys.

Los proteccionistas marcharon por la calle 25 de mayo hasta el frente de Tribunales y exigieron mayor control por parte de las autoridades de Tránsito.

“La muerte del perro es la consecuencia del incumplimiento de ordenanzas municipales, como la de castraciones, si a la madre de ese animal se la hubiera castrado, no hubiera tenido cachorros que terminaron en la calle como este animal. Además, también está el incumplimiento de la ordenanza de los escapes libres y de conducción temeraria. A tránsito le corresponde controlar las motos. Si ese control hubiera estado, esto no habría pasado”, expresó María Antúnez a Ahora ElDía.

En tanto, este martes a las 20 horas, proteccionistas y la ONG Padres TEA marcharán para pedir que se respete la ordenanza de pirotecnia cero.

Desde el 1° de marzo de 2017, permanece plenamente vigente la prohibición de “el uso, fabricación, depósito y comercialización, tanto minorista como mayorista, de artificios pirotécnicos” en todo el territorio del ejido municipal. Esta medida fue establecida por la ordenanza N°12079 sancionada por el Concejo Deliberante en diciembre de 2016.

La normativa incluye expresamente los denominados “globos aerostáticos” y artefactos similares, debido al riesgo potencial de incendio que representan. Solo quedan exceptuados los elementos pirotécnicos destinados a señales de auxilio, emergencias náuticas o al uso exclusivo de las fuerzas armadas, de seguridad y defensa civil.

Esta regulación tiene como principal objetivo proteger la salud pública, la seguridad de las personas, el bienestar animal y el ambiente. Los estruendos y las emanaciones químicas provocadas por la pirotecnia generan efectos altamente nocivos en animales domésticos y silvestres, tales como taquicardia, temblores, pérdida de control, miedo intenso e incluso la muerte. Asimismo, producen graves molestias y trastornos en niños, adultos mayores y personas con patologías sensitivas o neurológicas.

Ante cualquier incumplimiento detectado, los vecinos pueden realizar denuncias comunicándose al teléfono 423399 (Inspección General)