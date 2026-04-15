Desde la ONG Patitas señalaron que hay una denuncia radicada hace más de 20 días sobre un caso de maltrato que involucra “hacinamiento , desnutrición y daño físico”, pero que todavía la Justicia no ha actuado.

“El principal reclamo es el accionar tardío de la Justicia que no es constante ante los distintos casos que se denuncian. Somos respetuosas de sus tiempos siempre y cuando esos sean los adecuados y no que, ante este tipo de denuncias que son urgentes, pasen 20 días”, apuntaron.

“Ahora nos dicen que no van a poder ir hoy porque llueve, pero esta denuncia la hicimos hace más de dos semanas”, resaltaron.

“Se minimiza la vida de los animales. Eso también es maltrato y peor aún, porque es de parte de una persona informada y educada con el discernimiento suficiente para saber que lo que se le presentó amerita una intervención urgente”, concluyeron.