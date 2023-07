“No al maltrato animal, no a las jineteadas”, es la consigna de la marcha que realizarán desde “Güaba” este sábado en Gualeguaychú.

La convocatoria es para las 17 hs. de este 8 de julio, en la esquina de 25 de mayo y Rucci. Será en contra de una jineteada que se realizará el 9 de julio en el Hipódromo.

“Porque no queremos que nuestras infancias crezcan confundiendo la violencia con el espectáculo! Les invitamos a la marcha a decir: NO LE PEGUEN A LOS CABALLOS, NO AL MALTRATO ANIMAL, NO A LA JINETEADAS”, sostuvieron desde la organización.