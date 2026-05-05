Los Proteccionistas Unidos difundieron un comunicado en el que criticaron fuertemente las declaraciones del Municipio en torno a como se presentó la realización de 1.116 castraciones en lo que va del año.

Al respecto, señalaron que “consideramos necesario aportar una evaluación técnica y contextualizada que evite interpretaciones erróneas en un tema central de salud pública. Transcurridos 123 días del año 2026, corresponde analizar la implementación del Programa de Equilibrio Poblacional (PEP), establecido por la Ordenanza N.º 12.803/23. Si bien en los inicios del programa se presentaron oportunidades valiosas —con jornadas en las que había más de 50 animales anotados para castrar en un mismo día—, estas no fueron aprovechadas. En ese momento, se consideró que no se estaba en condiciones de alcanzar ese volumen de intervenciones. Sin embargo, en políticas de control poblacional, las oportunidades perdidas no se recuperan: cada instancia desaprovechada implica más nacimientos y un problema que se amplifica con el tiempo”.

De acuerdo al número que presentaron desde Ambiente, los proteccionistas resaltaron que “el número informado representa un promedio de solo 9 castraciones diarias, cuando deberían realizarse alrededor de 42 por día. Esto implica que la ejecución se encuentra por debajo de una cuarta parte del ritmo necesario”.



"Desde Proteccionistas Unidos vamos a estar siempre del lado de los animales. Consideramos correcto que, si se realizaron 1.116 castraciones, esa sea la cifra que se comunique. Sin embargo, informar un número no implica que la situación esté bien ni que el problema esté siendo abordado con la escala y la eficacia que requiere. Resulta fundamental comprender que el control poblacional no puede abordarse de manera parcial: el ciclo reproductivo de los animales siempre supera, en términos de tiempo y volumen, a cualquier intervención que no se realice con la escala y continuidad adecuadas. Sin una política sostenida, masiva y orientada a prevenir, los esfuerzos aislados resultan insuficientes. El trabajo social en los barrios es tan importante como la presencia de la camilla y los veterinarios realizando castraciones. Sin ese abordaje previo, sostenido y cercano con la comunidad, vamos a seguir castrando indefinidamente sin lograr resultados reales. Los buenos tratos hacia quienes concurren, junto con el diálogo respetuoso y cargado de educación, son herramientas fundamentales para generar confianza, compromiso y una participación activa que permita que estas políticas funcionen de manera efectiva. Por otra parte, las atenciones veterinarias destinadas a animales con otras patologías, por fuera de las castraciones, distan de constituir una acción plural, sostenida y orientada al beneficio de la población en general, quedando lejos de una política sanitaria integral", subrayaron.

Entre las consecuencias, enumeraron: “el aumento sostenido de la sobrepoblación animal; mayor riesgo de enfermedades zoonóticas; incremento de mordeduras y accidentes; maltrato animal; colapso del sistema de rescate sostenido por voluntariado; y deterioro de la salud pública”.

Por último, en el comunicado apuntaron el reciente caso de rabia detectado en un murciélago y se preguntaron si se está dimensionando la magnitud y urgencia de la problemática.

