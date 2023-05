Frente a la fábrica UPM2, ubicada en la localidad de Centenario, en el departamento de Durazno, se llevó a cabo este lunes una manifestación bajo la proclama “Fuera UPM colonialista y ecocida”. La protesta fue motivada por una movilización realizada en Finlandia (país de origen de UPM) contra la empresa, con la consigna “stop pulp colonialism in Uruguay” (“terminen con la colonización celulósica en Uruguay”).

En la proclama de la manifestación de Centenario, se exige que UPM y sus empresas tercerizadas “se retiren por completo de nuestro territorio y de todos los centros educativos del país”. “Invitamos a toda la sociedad a informarse, a denunciar y movilizarse para frenar el colonialismo, el saqueo del agua, la destrucción del suelo y nuestra salud causado por UPM y las forestales”, reclama.

Además, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) publicó un comunicado en apoyo a la movilización de Finlandia. “Las protestas se originan por la destrucción por parte de UPM de los bosques nativos, el excesivo uso de agua, un bien cada vez más escaso y el neocolonialismo de la empresa en Uruguay”, sostiene el comunicado.

Raúl Viñas, integrante de Movus, contó a Montevideo Portal que si bien el movimiento no participó directamente de la protesta en Centenario, “la situación actual llama por medidas que el gobierno no está tomando, es una violación de la soberanía y la dignidad nacional”. Viñas aclaró que los manifestantes fueron autoconvocados y que Movus apoyó la movilización, pues se trata de “una entrega total”.

“UPM2 usa, por día, siete millones de metros cúbicos de agua, o sea el consumo de agua de toda la zona metropolitana por 14 días, y nadie dice nada. Con esto, no esperamos afectar la operativa de la planta, esperamos llamar la atención sobre algo que el sistema político mantiene bajo tierra”, afirmó.



Además, puso en dudas la proyección de generación de empleo por parte de la fábrica: “Nos dicen que la planta de Durazno generará 10.000 empleos; yo espero verlos el año que viene en el BPS. En Brasil, se está haciendo una planta similar, del mismo tamaño, y dicen que habrá 2.250 empleos generados”.

Este lunes llegó el buque “Saga Faith” al puerto de Montevideo, el primer embarque que transportará hacia el exterior 20.000 toneladas de celulosa provenientes de UPM2 (Durazno), además de 30.000 de UPM1 (Fray Bentos).

En cuanto a este transporte de celulosa, Viñas dijo que “la llegada del buque al puerto no tuvo que ver” con la protesta, y mencionó que “la celulosa ya está en el puerto cuando llega el buque”.

Fuentes de UPM informaron que la protesta no afectó el funcionamiento de la fábrica de ninguna manera. (Fuente: Montevideo Portal)