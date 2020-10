Protocolos, sectores demarcados e incertidumbre en los clubes ribereños 

La pandemia ha trastocado los planes de todos, sin distinción alguna. Quien más, quien menos, ha tenido que modificar su vida dentro de la pandemia, adecuándose a las nuevas habilitaciones ya los tiempos que corren.

Los clubes de la ciudad, especialmente aquellos que tienen sus sedes en la costa del río, aguardan con cierta inquietud que surjan novedades sobre las autorizaciones y sobre de qué forma podrán encarar la temporada de verano.

En el Tiro Federal habrá cambios importantes en relación a los veranos anteriores, tal cual lo explicó el dirigente Celso Bereciartu. “Hemos decidido no concesionar la playa que durante mucho tiempo la trabajó la gente de BKN. Ante la situación de pandemia, optamos por no hacerlo y ofrecerle a los socios del Tiro Federal una alternativa de poder tener un lugar donde pasar un rato al aire libre, aunque tomando todos los recaudos que prevén los protocolos”, indicó el directivo, quien añadió que “por el momento no permitiremos el ingreso al río hasta que de parte de la Municipalidad no haya un protocolo claro para cumplir”.

TIRO FEDERAL.jpg El Tiro Federal tendrá su playa a disposición de los socios.

El propio Bereciartu explicó también que “estamos a la espera de mayores precisiones para saber la forma en la que nos manejaremos con el tema de la pileta, sabemos que hay algunos protocolos a nivel provincial, pero esperaremos que haya una definición más clara para saber la forma en que le daremos utilidad a la pileta durante el verano, La intención es darle a los socios la mayor cantidad de actividades para poder disfrutar de las instalaciones del club, siempre adecuándonos a los protocolos y sabiendo que tendremos menor cantidad de gente en el club”.

El experimentado dirigente indicó que “las actividades deportivas en el club están todas habilitadas. Tenemos habilitado el tenis, el padel, la pelota a paleta, la gimnasia artística, las bochas y el tiro deportivo. Además contamos con un playón donde se puede hacer vóley o futsal, que tienen algunas particularidades por el momento pero que no son disciplinas que se desarrollen directamente por parte del club. En ese sentido el Tiro Federal tiene un amplio abanico de posibilidades para sus socios, sumado a la posibilidad de pasar un momento de esparcimiento en la playa”.

Neptunia con más dudas que certezas

Hernán Parra, presidente de Neptunia, manifestó sus inquietudes y cierto dejo de incertidumbre sobre la falta de precisiones a poco de comenzar la temporada. “Estamos esperando alguna definición del Municipio y paralelamente, desde el Municipio nos dicen que están viendo el tema con provincia. La verdad es que es bastante complicado poder proyectar a futuro sin ninguna definición de cómo actuar”, expresó el titular neptuniano.

Asimismo, Parra sostuvo que “armar un protocolo sin saber las condiciones generales es más que complicado, sobre todo teniendo en cuenta que en tiempos normales ya asiste mucha gente al club en su sede del Parque Unzué. Pensando en los próximos meses y puntualmente en enero y febrero, imagino mucha afluencia de socios por la propia imposibilidad de viajar de vacaciones o salir del país. Pero no sabemos de qué manera vamos a poder actuar porque no se cuenta con certezas de parte de la Municipalidad”.

NEPTUNIA.jpg Neptunia espera precisiones para poder diagramar los protocolos.

Sobre el presente del club, el dirigente indicó que “estamos en el medio de esta situación ambigua. Por un lado están todos los espacios abiertos como plazas y parques durante el día, inclusive han abierto algunos balnearios privados, pero los clubes todavía no podemos abrir a la totalidad de los socios. En Neptunia solamente tenemos habilitado tenis, padel y algunas actividades de básquet al aire libre que recién empezamos a hacerlas en octubre. No habilitamos el fútbol, porque la modalidad de Metegol Humano no se respeta y no queremos caer en una infracción que nos pueda generar complicaciones. Entonces se hace muy complicado, porque esta situación nos expone ante nuestros socios que creen que las medidas restrictivas las tomamos nosotros y no es así”.

Finalmente, Parra expresó su preocupación por la incertidumbre de los clubes situación que se vive, especialmente por la falta de certezas sobre las actividades. “A los clubes se los llamó de entrada para que sus instalaciones fueran usadas ante el desconcierto inicial de la pandemia, los clubes organizaron acciones de colecta y benéficas, siempre estuvieron al pie del cañón. Pero ahora somos los últimos en tener información cierta de que va a pasar”, expresó el dirigente, que añadió: “la incertidumbre es lo peor porque cada club tiene una particularidad en el uso de las instalaciones por parte de sus socios. Si nos avisan de hoy para mañana sobre posibles habilitaciones nos complican la vida, creo que los funcionarios no se ponen en el lugar de los dirigentes”.

Pescadores, con protocolo y espacios delimitados

El Club de Pescadores es otra de las instituciones ribereñas que viene trabajando sobre distintos protocolos para poder aplicar durante la temporada de verano. Su presidente José María Peverelli indicó a ElDia que “tenemos previsto armar distintos protocolos para poder utilizar los sectores de nuestra sede social, siempre respetando el distanciamiento social y poniendo especial énfasis en la higiene personal de quienes concurran al club y también de nuestras instalaciones”.

El dirigente apuntó que “tenemos pensado demarcar los sectores al aire libre para que los socios puedan disfrutar del club dentro de la mayor normalidad. Los sectores que dan al río serán demarcados para que puedan estar grupos de hasta cuatro personas por sector, mientras que los sectores de quinchos, tendrán un máximo de hasta 6 personas por quincho, cuando habitualmente los pueden utilizar entre 10 o 12 personas”.

Relacionado a la utilización de las dos piletas que tienen Pescadores en su sede de Costanera del Tiempo, Peverelli sostuvo que “apuntamos a respetar las mismas distancias que en los sectores de uso público, reducir la cantidad de personas dentro de las piletas y trabajar sobre un protocolo para regular el tiempo de permanencia dentro de las mismas. Creemos que en la pileta más grande podrían acceder cerca de 60 o 70 personas como máximo y en la de menores dimensiones entre 25 y 30 personas en forma simultánea”.

