Con una inversión acumulada de $59.974 millones y más de 600 intervenciones edilicias en todo el territorio entrerriano, el Gobierno provincial presentó el balance de las obras ejecutadas en establecimientos educativos. Según estimaciones del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, en 32 meses de gestión se alcanzó a casi el 50% de las escuelas de la provincia.

Del total de intervenciones, 310 obras ya fueron finalizadas, mientras que otras 56 se encuentran actualmente en ejecución. Además, hay 26 obras en proceso administrativo para su adjudicación y siete más en etapa de licitación o apertura de sobres. La planificación alcanza a escuelas urbanas y rurales, jardines de nivel inicial, escuelas técnicas y agrotécnicas, escuelas integrales y edificios de uso compartido.

En el caso de Gualeguaychú, se ejecutaron obras por $647.609.165,17. Esta cifra está compuesta por trabajos realizados en la Escuela Nº 22 “Álvarez Thomas”, de Pastor Britos por $16.555.500,57; en la Escuela Nº 7 “Olegario Víctor Andrade” y la Escuela Secundaria Nº 22 “Pbro. Luis Jeannot Sueyro”, de Sarandí por $27.220.815,42; en la Escuela Secundaria Nº 16 “Colegio de Urdinarrain” y el Instituto Técnico Superior de Urdinarrain por $33.239.926,70, y la construcción de salas de Nivel Inicial de la Escuela Nº 103 “Gral. Urdinarrain” por $326.941.628,32; en la Escuela Nº 113 “Infantería Marina” y la Escuela Secundaria Nº 3 “20 de Junio”, de Pueblo Belgrano por $35.204.562,30; la construcción de nuevas aulas en Escuela Rural NINA Nº 66 “Bartolito Mitre”, de Costa Uruguay Sur por $115.850.615,87; mientras que en nuestra ciudad se intervinieron las escuelas “Francisco Ramírez” por $19.999.379,76; “Los Fundadores” por $35.912.022,05 y “Leopoldo Herrera” por $36.684.714,18.

Las reparaciones en detalle

La Escuela Nº 94 “Francisco Ramírez” presentaba serios problemas estructurales que afectaban el funcionamiento de los sanitarios del nivel inicial y de la cocina. En el sector de jardín, los desagües cloacales estaban fuera de servicio debido a obstrucciones causadas por raíces, lo que impedía su uso. Con la obra, se instaló un nuevo sistema de desagües y se construyó una torre metálica con un tanque de reserva de agua, además de mejorar la red interna de la escuela para garantizar una adecuada presión y suministro de agua en las aulas. Por otro lado, en el área de cocina y sanitarios de la escuela primaria, se instalaron nuevas cámaras y desagües para resolver las obstrucciones causadas por residuos acumulados.

Los trabajos en la Escuela Nº 88 “Los Fundadores” incluyeron la impermeabilización de losas con filtraciones, reparación de revoques afectados por humedad, reemplazo de canaletas y desagües, pintura interior y la construcción de un nuevo sanitario en el sector del nivel inicial. La intervención tuvo como objetivo resolver problemas edilicios en distintos sectores del edificio como el comedor, la cocina y el Salón de Usos Múltiples (SUM).

En la Escuela “Leopoldo Herrera”, los trabajos comprendieron la demolición de la cubierta de la cocina y la construcción de un nuevo techo de chapa, junto con la instalación de nuevas líneas troncales eléctricas en todo el edificio, además de la conexión de gas natural. La intervención se tornó urgente cuando se originó un pequeño incendio en el establecimiento por las fallas eléctricas que presentaba y que alteraban el normal dictado de las clases.

Obras en ejecución

De las cinco obras que están en ejecución en el Departamento, cuatro corresponden a nuestra ciudad, y una a Larroque. La inversión total para estas intervenciones alcanza los $1.360.054.891,68.

En la Escuela Nº 58 “Profesor Alfredo Villalba” se lleva adelante un presupuesto de $33.146.849,00. Los trabajos se desarrollaron en el edificio ubicado en calle San Juan Nº 1249. La intervención contempló la impermeabilización de cubiertas y la colocación de 54 metros lineales de zinguería en el techo de chapa para resolver una problemática que afectaba el funcionamiento de la institución, especialmente durante los días de lluvia.

Además, se ejecutó el recambio e instalación de 10 metros lineales de canaletas internas de chapa galvanizada y se realizaron trabajos de reparación y 300 metros cuadrados de pintura interior en aulas que han sido afectadas por las filtraciones.

En la Escuela Secundaria Normal Superior Nº 14 “Olegario Víctor Andrade”, la obra abarca una superficie aproximada de 600 metros cuadrados y cuenta con un plazo de ejecución de 75 días corridos. Las tareas tienen como objetivo dar solución a filtraciones de agua de lluvia que afectan distintos sectores del establecimiento.

La intervención contempla la reparación de canaletas internas mediante la colocación de nueva zinguería de chapa galvanizada, la remoción de membranas asfálticas deterioradas y la ejecución de una nueva impermeabilización con membrana líquida y refuerzo de manta geotextil en sectores críticos del edificio. Además, se realizarán tareas de hidrolavado de cubiertas, reparación de muros afectados por filtraciones, construcción de desagües por desborde y reposición de cielorrasos deteriorados. La inversión es de $41.597.214,92.

En la Escuela Nº 12 “Luis Clavarino” se prevé el retiro de la cubierta existente del edificio anexo a la institución, la limpieza del sector, la ejecución de un nuevo sistema de impermeabilización de techos y la reparación de los cielorrasos deteriorados.

Asimismo, se intervendrán juntas de dilatación que presentaban fallas y habían provocado el levantamiento de baldosas y el ingreso de agua. Cabe mencionar que, debido al valor patrimonial del edificio, los trabajos requieren especial cuidado para preservar sus características arquitectónicas originales. El fondo destinado para las reparaciones es de $44.252.397,12.

Finalmente, la cuarta obra que se lleva adelante en la ciudad es la de la Escuela Nº 2 “Domingo Matheu”. La inversión total es de $781.834.655,44. En este caso, se trata de trabajos que iniciaron en 2023, pero que luego fueron paralizados y retomados el año pasado. En la actualidad, el avance de los trabajos alcanza el 58%. En diciembre de 2025, el Ministerio de Infraestructura comunicó que había finalizado la primera parte del proyecto con la construcción de las salas de nivel inicial.

El resto de la obra contempla la construcción del piso y contrapiso del edificio, un nuevo cielo raso, el cambio de aberturas (puesto que posee las originales) y la renovación total de las instalaciones eléctricas y de agua. Además, se demolerá y construirá nuevamente la escalera.

También está incluida dentro del proyecto la ampliación de la cocina y la edificación de un sector de gobierno que funcionará como oficina y sala de docentes. A su vez, se sumará nuevo mobiliario -como escritorios, sillas, muebles y bibliotecas- para equipar las aulas y todo lo necesario para la cocina, ya que la escuela cuenta con un comedor.