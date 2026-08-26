La medida alcanzará a trabajadores del sector público en planta permanente y sin vivienda propia. En esta primera etapa se generará un aproximado de 300 créditos.

La calificación crediticia y el otorgamiento del crédito lo hace el Banco Entre Ríos, que dispuso para esta primera etapa un cupo de 20.000 millones de pesos. Por su parte, la provincia subsidia dos puntos la tasa de interés, por lo que la tasa final de los créditos es del seis por ciento.

"Estamos anunciando uno de los préstamos más accesibles que hay hoy en la Argentina para adquirir una vivienda. Es un crédito UVA que llega hasta los 100 millones de pesos y que tiene una tasa hoy del seis por ciento anual", afirmó Frigerio.

Además, el mandatario remarcó que la cuota "solo toma hasta el 30 por ciento del ingreso de los trabajadores", y enfatizó que la gestión provincial procuró "que esta cuota sea menor en promedio a los alquileres que se vienen pagando".

También especificó que para alcanzar el haber mínimo requerido, que hoy es de 1,8 millones de pesos, es posible sumar ingresos de cotitulares dentro del grupo familiar.

Asimismo, remarcó que este beneficio para quienes trabajan en el sector público se suma a los programas que el IAPV mantiene vigentes para todos los entrerrianos, como la construcción en terreno propio mediante el plan Raíces.

También adelantó que se trabaja en nuevas herramientas para otros sectores de la sociedad, porque "la política habitacional tiene que ser una prioridad de todos los gobiernos".

Para finalizar, Frigerio reafirmó su intención de seguir impulsando "el acceso al crédito hipotecario, que es la única política realmente efectiva para disminuir el déficit habitacional".

Articulación institucional

Durante la presentación, Frigerio estuvo acompañado por el presidente y vicepresidente del IAPV, Manuel Schönhals y Pablo Omarini, respectivamente, y el gerente corporativo de Sector Público de Banco Entre Ríos, Hernán González Viberti.

En cuanto al esquema de articulación institucional, Schönhals explicó que el organismo busca diversificar la oferta habitacional complementando las obras de urbanización y los programas de financiamiento propio.

"Agregamos esta nueva oferta en convenio con el Banco Entre Ríos para la compra de vivienda. Este subsidio de tasa que da el IAPV permite que la cuota que va a pagar el empleado público provincial tomador del préstamo sea un 20 por ciento menor. También impacta en el ingreso que tiene que justificar, que también es un 20 por ciento menos en función de ese subsidio de tasa", detalló el funcionario.

Por su parte, Omarini, se refirió a las condiciones de acceso y al análisis del mercado inmobiliario que fundamenta la viabilidad del programa en el territorio provincial. "Hemos relevado el mercado inmobiliario, estamos trabajando ya incluso con el colegio de corredores y esta línea de crédito permite adquirir hoy una unidad de hasta tres dormitorios en toda la provincia de Entre Ríos. El trámite es sencillo: en la página del IAPV van a tener el botón de acceso habilitado, se anotan allí, nosotros precalificamos su condición de empleo público de planta permanente y que no tenga propiedades a su nombre, y luego el banco se contacta con cada beneficiario para continuar la gestión", precisó el directivo.