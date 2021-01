Provincia reforzará los controles sanitarios con municipios y fuerzas federales

"La pandemia sigue y las medidas de cuidado y de distanciamiento las tenemos que seguir adoptando", expresó al término del encuentro la ministra de Gobierno, Rosario Romero.

En ese marco, comentó que "en la reunión de gabinete se conversó sobre cómo acompañamos los procesos de control que en cada localidad de la provincia se vienen dando”. “Vamos a acompañar con la fuerza policial y vamos a hablar con autoridades nacionales para seguir conjuntamente con los controles", adelantó.

Asimismo, señaló que "vamos hacer labores de restricción en las grandes concentraciones que se están dando en las playas y en las islas, porque eso es completamente inadecuado respecto de los resultados que vienen dando los controles de pandemia”. “Los números muestran un crecimiento en los últimos días que tenemos que advertir a tiempo para no tener luego que adoptar medidas de restricción más severas", advirtió la titular de la cartera política.

Por último, Romero explicó que "la policía viene labrando actas y comunicando a la Justicia Federal en todas las actividades masivas no permitidas. Recordemos que las actividades masivas no están permitidas por el DNU nacional; esto sigue vigente a pesar de que hemos tenido varias experiencias de que la masividad se produce; no es lo adecuado, ni conveniente, ni autorizado, de modo tal que con la Policía vamos a seguir notificando y comunicando a los Juzgados Federales”.

Aumento preocupante de contagios

La ministra de Salud, Sonia Velázquez contó que "todo el fin de semana, y los últimos días del año pasado, estuvimos en contacto con el gobernador, quien fue monitoreando en forma permanente la situación epidemiológica y sanitaria en función de la cantidad de casos, que se han duplicado y triplicado en algunos casos en las últimas semanas”.

La titular de la cartera sanitaria aclaró que "el escenario y la situación epidemiológica de hoy es el resultado de las conductas de interacción social de los ciudadanos de hace 12 días atrás y, por el comportamiento que estuvimos viendo en las últimas horas y por las consultas que hemos tenido en los servicios Covid y en los consultorios de afecciones respiratorias en todas las regiones sanitarias, realmente ha sido una preocupación”.

En ese sentido indicó que “se han denotado mayores consultas por sintomatologías compatibles con Covid-19 en un rango etáreo de 19 a 50 años, pero lo que nos preocupa sobremanera es que estas personas son convivientes a su vez de adultos mayores y personas con factores de riesgo que hoy los tenemos en nuestras terapias. Eso es lo que más nos preocupa, no solamente por la capacidad del sistema sino porque queremos proteger a nuestra población”.

Por último, Velázquez advirtió que “esto no escapa a la situación nacional. Hemos estado en concordancia y en diálogo en las últimas horas entre las 24 jurisdicciones y ha sido una preocupación que quisimos poner en agenda a fin de poder tomar las medidas, sobre todo de concientización que tiene que insertarse en los jóvenes, con este componente que tiene que ver con la solidaridad para con sus familias y personas con factores de riesgo. También para proteger y resguardar a los que cuidan, que no han tenido un descanso en estos 10 meses, ha sido una tarea denodada, que incluye al recurso humano tanto de salud como de las fuerzas de seguridad que no han parado en esta etapa de pandemia”.

Actividad turística

Durante la reunión de gabinete se abordó también el desarrollo de la temporada turística. En ese sentido, el ministro de Producción, Juan José Bahillo, señaló que "toda la actividad productiva e industrial de la provincia está trabajando en buenos niveles de producción. La actividad turística está también en un buen nivel, con números interesantes cuando comparamos con otras provincias y con la actividad a nivel nacional".

"Lo que uno quiere transmitir es que la mejor manera de cuidar esta actividad que tanto nos costó volver a recuperar, ya que estuvimos siete meses y medios con la actividad parada, es cuidando los protocolos y procedimientos. La responsabilidad de la solidaridad, sabiendo que cuidándonos a nosotros cuidamos al otro y también la actividad", subrayó.

Hizo notar que “volver a recuperar esta actividad nos llevó mucho tiempo y mucha angustia en el sector, fue una crisis muy importante, y estamos teniendo un buen nivel de actividad”.

“En la medida en que transmitamos seguridad al turista nos van a seguir visitando. Si trabajamos con esa seguridad, cumpliendo los protocolos, también nos vamos a estar cuidando nosotros y al sistema", finalizó Bahillo.

También participaron del encuentro la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; y los ministros de Economía, Hugo Ballay; de Planeamiento, Marcelo Richard; y el secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari.