El viernes por la mañana se realizó una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, mediante la cual el gobernador Rogelio Frigerio anunció que “ante la decisión del Gobierno Nacional de continuar en la quita de subsidios de la energía eléctrica, que va a impactar en la boleta de luz, decidimos tomar algunas medidas”.

“Resolvimos incrementar los subsidios que ya veíamos otorgando a las familias que tienen ingresos de hasta un millón de pesos y también generar uno nuevo para los grupos familiares que ganan entre un millón y tres millones de pesos”, explicó el Gobernador.

Además Frigerio detalló: “Vamos a subsidiar el 15% del Valor Agregado de Distribución (VAD) que es la parte de la boleta de la luz que le corresponde a la Provincia, nos vamos a hacer cargo con recursos provinciales y también vamos a seguir destinando muchos recursos para mejorar los subsidios que ya veníamos otorgando a las Pymes y al sector productivo”.

“Entendemos que la boleta de luz es una de las grandes preocupaciones de los entrerrianos, sobre todo en estos meses de calor, es por eso que decidimos en consecuencia y frente a la determinación del Gobierno Nacional actuar intentando amortiguar ese impacto en el bolsillo de los habitantes de esta Provincia”.

Inscripción al subsidio

Ante la consulta a la Secretaria de Energía Noelia Zapata sobre cuál es el plazo de inscripción al subsidio, respondió: “Se puede realizar en cualquier momento en la página de la Nación, que está abierta permanentemente”.

“Hay que tener en cuenta que a lo largo del tiempo pueden cambiar los ingresos de una familia, es por eso que lo tiene que hacer cada usuario en particular con los requisitos correspondientes y realizar el trámite de manera personal”, explicó la funcionaria.

Ingresos altos y medios

“La Provincia no aumentó la luz desde el 1 de septiembre y no aumentará el servicio del componente provincial hasta el 30 de abril, lo que Frigerio enunció es que Entre Ríos va a absorber el aumento de la Nación y esto quiere decir que no vamos a trasladar a ninguna categoría de los usuarios el incremento”, detalló la secretaria de Energía.

A su vez, Zapata explicó que “Entre Ríos va a absorber la quita gradual de subsidios por parte de la Nación para los hogares de ingresos altos y medios que se realizará en febrero, marzo y abril”.