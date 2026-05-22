Gualeguaychú fue sede de una instancia de evaluación impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y referentes provinciales, en el marco del estudio posterior a la introducción de la vacuna materna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) y del anticuerpo monoclonal de acción prolongada en bebés en Argentina.

Las actividades se desarrollaron en el Hospital Centenario y en el CAPS Patico Daneri, instituciones seleccionadas como puntos estratégicos de evaluación en Entre Ríos por el trabajo territorial y sanitario que llevan adelante en materia de inmunizaciones y vacunación de embarazadas.

La comitiva estuvo integrada por Marcela Contrera, asesora de datos de inmunización de la Organización Panamericana de la Salud, y Agustina Martín, integrante de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Nación. En el CAPS Patico Daneri fueron recibidas por el subsecretario de Salud, Pablo Alfaro; la licenciada en Enfermería y referente municipal del Programa de Inmunizaciones, Victoria Carro; y personal de salud del centro de atención.

La visita tuvo como objetivo realizar un diagnóstico cualitativo sobre la implementación de la vacuna materna contra el Virus Sincicial Respiratorio, incorporada al Calendario Nacional de Vacunación en 2024. La evaluación permitió relevar el funcionamiento de la estrategia sanitaria, el trabajo de los equipos de salud y la experiencia de las personas gestantes durante el proceso de vacunación.

Durante las jornadas, los equipos técnicos realizaron entrevistas a vacunadores, obstetras, referentes sanitarios y mujeres embarazadas que concurrían a recibir la vacuna, con el objetivo de conocer la experiencia de aplicación, el impacto de la inmunización y la recepción de la estrategia por parte de los equipos de salud y de las pacientes.

También se relevaron aspectos vinculados a la logística, el almacenamiento y la distribución de las vacunas, la organización de los vacunatorios, la cadena de frío, la comunicación con las pacientes y el trabajo territorial que realizan los equipos de salud para la prevención del Virus Sincicial Respiratorio.

En el CAPS Patico Daneri, la jornada incluyó entrevistas al personal de enfermería vacunador, profesionales obstétricos y referentes institucionales, además de observaciones sobre el acto vacunal y el funcionamiento general del espacio. Asimismo, se evaluó el vínculo entre los equipos de salud y las personas que asisten a vacunarse, con especial atención en la calidad de la atención y el acompañamiento durante el embarazo.

Este tipo de estudios permite conocer cómo impactó la incorporación de la vacuna durante el embarazo y en la salud de los recién nacidos, especialmente en relación con la disminución de internaciones graves por patologías respiratorias en bebés menores de seis meses.

La evaluación forma parte de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud de la Nación, la OPS, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y The Task Force for Global Health (TFGH). Los resultados serán sistematizados y presentados ante las autoridades sanitarias nacionales, con el objetivo de seguir fortaleciendo las estrategias de inmunización.