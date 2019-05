Proyectan la apertura del servicio exclusivo para adolescentes en el Hospital Centenario

Abordaje interdisciplinar Respecto a la futura formación del Servicio de Adolescencia, Bilen Beauche anticipó que más allá de la labor multidisciplinar actual la meta es "dar un paso más avanzado hacia la interdisciplina". Para conseguir este objetivo, las jornadas son un primer paso porque se contará con la asistencia de disertantes que "están formados en la especialidad de la adolescencia y trabajan en el Hospital Cosme Argerich desde el año 2000”, destacó la médica en referencia a Viviana Cramer y Enrique Berner. “Si bien cada especialidad ya atiende a los adolescentes en coordinación con otras, la idea es trabajar en forma interdisciplinaria con Salud Mental, Nutrición y el Consultorio de Ginecología Infanto Juvenil", sintetizó Bilen Beauche. Programa completo 8 AM - Acreditaciones en el hall de acceso a la Unidad Bicentenario; 8.30 AM - ¿Qué es una atención integral? Conformación de un Servicio de Adolescencia. Repaso de las Leyes Nacionales vigentes por el Dr. Enrique Berner; 9.10 AM - Entrevista motivacional. Negociación a cargo de la Dra. Viviana Cramer; 10.25 AM - Historia clínica y anamensis en adolescencia. Examen clínico. Tips a tener en cuenta que no pueden faltar. Oportunidades perdidas por el Dr. Enrique Berner; 11.20 AM – ¿Qué hay que saber de SS y RMAC? ¿Cuál elegir? a cargo de la Dra. Viviana Cramer; 12 AM - Taller Interactivo de casos y sus abordajes; 14.20 PM - Ginecología Infanto Juvenil. ¿Qué debe saber un pediatra para derivar? a cargo de la Dra. Viviana Cramer; 15 PM - Paradigmas actuales. Cerebro adolescente, consumo de sustancias por el Dr. Enrique Berner; 16 PM - Síndrome metabólico como marcador precoz de enfermedad adulta a cargo de la Dra. Viviana Cramer; 16.40 PM - Taller interactivo de casos. ASI. Embarazo. 17 PM - THM y tips para casa. Puesta en común y análisis de todos los participantes; 18 PM - Cierre y entrega de certificados.