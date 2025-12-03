

La comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados emitió dictamen sobre el proyecto de ley que otorga carácter de permanente a la ‘Mesa de Diálogo Social’. La entidad tendrá a su cargo articular políticas de seguridad alimentaria y nutricional, de acuerdo a la norma elaborada por la oficialista Carolina Streitenberger.

Puede interesarte

Cabe destacar que el espacio, integrado de forma plural por el Estado provincial, municipios y comunas, organizaciones sociales, movimientos de la economía popular e instituciones académicas, fue creado por Ley Nº 11.140 de Emergencia Alimentaria, cuya vigencia expirará el próximo 31 de diciembre. No obstante, en caso de aprobarse la norma, permanecerá la Mesa.