Paris Saint-Germain se consagró campeón de la UEFA Champions League al derrotar este sábado al Arsenal por 4-3 en la definición por penales, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y en el tiempo suplementario en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.

La final comenzó de la mejor manera para el conjunto inglés. A los cinco minutos, Kai Havertz aprovechó una acción favorable dentro del área y definió con un potente remate para vencer al arquero Matvey Safonov y poner el 1-0.

El PSG reaccionó con el correr de los minutos y asumió el control de la pelota, aunque le costó generar situaciones claras frente al arco defendido por David Raya. La ocasión más importante de la primera mitad llegó cerca del descanso, cuando Fabián Ruiz conectó de cabeza un centro de Nuno Mendes, pero la pelota se fue por encima del travesaño.

En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Luis Enrique encontró el empate a los 20 minutos. Khvicha Kvaratskhelia fue derribado dentro del área por Cristhian Mosquera y el árbitro sancionó penal. Ousmane Dembélé se encargó de la ejecución y estableció el 1-1.

El conjunto francés estuvo cerca de dar vuelta el resultado poco después, cuando Kvaratskhelia quedó mano a mano y sacó un remate que se estrelló en el palo. Más tarde, Vitinha probó desde afuera del área y la pelota pasó muy cerca.

Sin diferencias al cabo de los 90 minutos, la definición se trasladó al tiempo suplementario. Ninguno de los dos equipos consiguió romper la igualdad durante el alargue y el título terminó resolviéndose desde los doce pasos.

En la tanda de penales, Gonçalo Ramos convirtió para el PSG y Viktor Gyökeres respondió para el Arsenal. El momento clave llegó cuando Eberechi Eze falló su remate y dejó al conjunto francés con ventaja.

Luego Nuno Mendes no pudo vencer al arquero del Arsenal y el PSG podría perder su ventaja de 2-1. Declan Rice igualó la serie 2-2 y Hakimi definió cruzado para el 3-2 del Paris. Gabriel Martinelli ejecutó de forma perfecta su penal para el 3-3 del equipo inglés.

En los últimos dos remates del partido, Beraldo cruzó su tiro para el 4-3 y Gabriel Magalhaes, para cerrar la definición, tiró su remate por encima del travesaño y la definición quedó para los franceses.

El PSG terminó imponiéndose por 4-3 para quedarse con el trofeo. De esta manera, el equipo parisino consiguió su segundo título consecutivo en la máxima competición europea de clubes y volvió a celebrar en el escenario más importante del fútbol continental.