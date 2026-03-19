El país entero respira aliviado tras la confirmación de la aparición con vida de Esmeralda, la niña de 2 años que había desaparecido en la zona de Cosquín, Córdoba. Tras horas de máxima tensión que incluyeron la activación del protocolo Alerta Sofía, la Policía de Córdoba difundió las primeras imágenes del momento del hallazgo, que rápidamente se viralizaron como símbolo de esperanza.

La pequeña fue localizada en un sector de vegetación espesa, en una zona de monte en las cercanías del río Cosquín. El hallazgo fue posible gracias al despliegue masivo de efectivos, bomberos, perros rastreadores y drones que peinaron la zona desde el momento en que se denunció su ausencia.

El país entero respira aliviado tras la confirmación de la aparición con vida de Esmeralda, la niña de 2 años que había desaparecido en la zona de Cosquín, Córdoba. Tras horas de máxima tensión que incluyeron la activación del protocolo Alerta Sofía, la Policía de Córdoba difundió las primeras imágenes del momento del hallazgo, que rápidamente se viralizaron como símbolo de esperanza. La pequeña fue localizada en un sector de vegetación espesa, en una zona de monte en las cercanías del río Cosquín. El hallazgo fue posible gracias al despliegue masivo de efectivos, bomberos, perros rastreadores y drones que peinaron la zona desde el momento en que se denunció su ausencia. El operativo y el estado de la niña Las fotos publicadas por las fuerzas de seguridad muestran a Esmeralda en brazos de sus rescatistas, visiblemente cansada pero en aparente buen estado general. Inmediatamente después de ser encontrada, fue trasladada a un centro asistencial cercano para realizarle los chequeos médicos de rigor y brindarle hidratación. La activación de la Alerta Sofía permitió una difusión masiva de su rostro en todo el territorio nacional, lo que mantuvo a la sociedad en vilo hasta que llegó la noticia más esperada. Las autoridades locales destacaron la colaboración de los vecinos y la rapidez con la que se montó el centro de operaciones en la zona serrana. Por estas horas, la Justicia cordobesa continúa con la investigación para determinar fehacientemente cómo fueron las horas en que la niña permaneció fuera de su hogar y descartar cualquier otra circunstancia. La prioridad absoluta, según indicaron fuentes oficiales, fue la contención de la pequeña y su reencuentro con su familia.

El país entero respira aliviado tras la confirmación de la aparición con vida de Esmeralda, la niña de 2 años que había desaparecido en la zona de Cosquín, Córdoba. Tras horas de máxima tensión que incluyeron la activación del protocolo Alerta Sofía, la Policía de Córdoba difundió las primeras imágenes del momento del hallazgo, que rápidamente se viralizaron como símbolo de esperanza. La pequeña fue localizada en un sector de vegetación espesa, en una zona de monte en las cercanías del río Cosquín. El hallazgo fue posible gracias al despliegue masivo de efectivos, bomberos, perros rastreadores y drones que peinaron la zona desde el momento en que se denunció su ausencia. El operativo y el estado de la niña Las fotos publicadas por las fuerzas de seguridad muestran a Esmeralda en brazos de sus rescatistas, visiblemente cansada pero en aparente buen estado general. Inmediatamente después de ser encontrada, fue trasladada a un centro asistencial cercano para realizarle los chequeos médicos de rigor y brindarle hidratación. La activación de la Alerta Sofía permitió una difusión masiva de su rostro en todo el territorio nacional, lo que mantuvo a la sociedad en vilo hasta que llegó la noticia más esperada. Las autoridades locales destacaron la colaboración de los vecinos y la rapidez con la que se montó el centro de operaciones en la zona serrana. Por estas horas, la Justicia cordobesa continúa con la investigación para determinar fehacientemente cómo fueron las horas en que la niña permaneció fuera de su hogar y descartar cualquier otra circunstancia. La prioridad absoluta, según indicaron fuentes oficiales, fue la contención de la pequeña y su reencuentro con su familia.

El operativo y el estado de la niña

Las fotos publicadas por las fuerzas de seguridad muestran a Esmeralda en brazos de sus rescatistas, visiblemente cansada pero en aparente buen estado general. Inmediatamente después de ser encontrada, fue trasladada a un centro asistencial cercano para realizarle los chequeos médicos de rigor y brindarle hidratación.

La activación de la Alerta Sofía permitió una difusión masiva de su rostro en todo el territorio nacional, lo que mantuvo a la sociedad en vilo hasta que llegó la noticia más esperada. Las autoridades locales destacaron la colaboración de los vecinos y la rapidez con la que se montó el centro de operaciones en la zona serrana.

Por estas horas, la Justicia cordobesa continúa con la investigación para determinar fehacientemente cómo fueron las horas en que la niña permaneció fuera de su hogar y descartar cualquier otra circunstancia. La prioridad absoluta, según indicaron fuentes oficiales, fue la contención de la pequeña y su reencuentro con su familia.