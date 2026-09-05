Los listados incluyen a las familias que, de acuerdo con la información registrada, se encuentran habilitadas para continuar participando del proceso de adjudicación.

Aquellas personas que no figuren en el padrón deberán revisar la información declarada en su ficha de inscripción y comunicarse con el Área de Desarrollo Humano del Iapv para realizar las consultas correspondientes y, en caso de ser necesario, efectuar las observaciones pertinentes.

El plazo para presentar observaciones estará vigente hasta el 13 de septiembre. Luego de esta instancia, se analizarán las situaciones planteadas y se publicará el Padrón Definitivo de Aspirantes Habilitados.



La operatoria contempla la adjudicación de 42 viviendas en Gualeguaychú . Para consultas, las familias podrán comunicarse con el Área de Desarrollo Humano del Iapv únicamente por WhatsApp al 3434689522 (solo mensajes escritos; no se reciben audios ni llamadas).

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