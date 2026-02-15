En la Oficina de Turismo durante la jornada del sábado hubo un intenso movimiento con visitantes que llegaron a la ciudad sin reserva previa y solicitaron diferentes alternativas para alojamiento. Por otra parte, muchos de los principales complejos homologados de Pueblo Belgrano ya contaban con reservas para todo el fin de semana, con un porcentaje que superaba el 90 por ciento.

A medida que avanzó el sábado se completó la totalidad de la capacidad de alojamiento de Pueblo Belgrano, en muchos casos con turistas que eligieron pernoctar los cuatro días del fin de semana de Carnaval, en tanto que otros se alojaron por dos noches y en muchos casos se dio rotación de turistas que tienen reserva desde el domingo hasta el martes o miércoles.

“Hemos tenido un gran movimiento durante el sábado y en la mañana del domingo pese al mal tiempo”, expresó María Luz Villagra, titular de la Dirección de Turismo, explicando que “hemos tenido visitantes del Uruguay, de muchas provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y también de Corrientes, mientras que la gente de CABA sigue siendo la que en mayor porcentaje elige Pueblo Belgrano”.

“En la Oficina de Turismo, los visitantes pudieron sacarse fotos con tocados y trajes de Carnaval y hemos visto un muy buen movimiento en el complejo termal que estuvo casi completo el sábado, lo mismo que los restaurantes y emprendimientos”, señaló la funcionaria.

Cabe recordar que para cerrar el fin de semana XXL de Carnaval, el próximo martes se adelantará un día la realización de “Cortá la Semana”, que tendrá una importante oferta gastronómica y de emprendedores, junto a shows en vivo, batucadas y un hermoso clima para celebrar el cierre del Carnaval.