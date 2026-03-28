El Municipio de Pueblo General Belgrano dio a conocer que a lo largo de la semana pasada se llevaron adelante una serie de trabajos de limpieza y consolidación de banquinas en un tramo de la Ruta Provincial 42, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y mantenimiento en una de las arterias más transitadas de la zona.

Las tareas estuvieron a cargo de personal de la Dirección de Obras Públicas y se desarrollaron sobre el sector norte de la traza, abarcando desde la calle Ibicuy hasta el acceso al complejo Termas de Gualeguaychú. En ese sector se realizaron labores de acondicionamiento que incluyeron la limpieza de la banquina y su posterior consolidación para optimizar su estado general.

Para concretar estos trabajos, se dispuso el uso de maquinaria específica, entre ellas una motoniveladora, una retroexcavadora y un camión volcador. Además, se procedió a la colocación de broza y piedra basáltica, materiales que permiten reforzar la superficie y mejorar su durabilidad frente al tránsito y las condiciones climáticas.

Según indicaron desde Obras Públicas, una vez finalizada la intervención en la banquina norte, las tareas continuarán en el sector sur de la misma ruta. Allí se replicará el mismo esquema de trabajo, con el objetivo de completar la mejora integral de ambos lados de la traza.

Estas intervenciones forman parte de un plan más amplio de mejoramiento de calles y banquinas que impulsa el municipio de Pueblo Belgrano, el cual prevé abarcar un amplio radio dentro de su ejido urbano. La iniciativa apunta a optimizar la infraestructura vial y acompañar el crecimiento de la localidad vecina con mejores condiciones de circulación y seguridad.