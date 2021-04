"Acá no se olvida" aseveró la locutora del acto en Pueblo Belgrano. Palabras justas para describir lo que se vivió en la vigilia de los 39 años de la guerra las Islas. Con la presencia del Intendente Davico, del jefe y segundo, Teniente Coronel Marcelo Benet y Mayor Juan Candioti, del Regimiento de Exploración 12 Dragones Coronel Zelaya, de Prefectura Naval, Gendarmeria Nacional y de la Policía de Entre Ríos.

En el inicio del acto ingresó la bandera argentina portada y escoltada por efectivos del regimiento local; mientras dos soldados montaron una guardia de honor en una urna que contenía piedras y turba del cementerio de Darwin y banderas argentinas, con los colores celeste y blanco en una carpa montada para la ceremonia.

malvinas pb 1

Después de entonarse las estrofas del Himno Nacional se escuchó con fuerza un “Viva La Patria”. A la hora de los discursos Davico señaló que el “Dos de Abril no es un día más en nuestro país. Es importante, cada año, recordar lo que Malvinas significa para conformar la memoria colectiva en nuestro pueblo y en la patria”.

Dijo que Malvinas “no solo debe remitirnos a recordar el fallido intento de recuperación de las islas, una historia plagada de errores políticos, ignorancia diplomática y quizá, en muchas situaciones, improvisación en el accionar militar. La historia de las islas es de usurpación, arrebato, una historia con una herida abierta en el corazón de todos los argentinos”.

malvinas pb 2

Remarcó que la suma de “errores y horrores no logró empeñar la entrega, abnegación y valor de quienes con sacrificio brindaron su vida por la Nación. Un reconocimiento al honor que perdurará en la temporalidad del hecho histórico. No queremos hacer un culto al territorio perdido, sí recordar y conmemorar en un acto de respeto y empatía a todos los que participaron en un conflicto que solo dejó dolor y heridas que no sanan y sanarán jamás”.

Ciudadanos Ilustres y Héroes de la Patria

Fueron distinguidos con ese título José Altamarinda, Carlos Ayón, Salvador Riscica, Carlos Vignali, José Andino, Rubén Acuña, Sergio Pecot y Odolio Arrascaeta.

Mientras que recibieron la distinción de "Amigos Ilustres de Pueblo Belgrano y Héroes de La Patria" Luis Frávega, Francisco Arnolfi, Miguel Araujo, Oscar Carlés, Carlos Codrington, Jorge Echandi, Carlos Fernández, Ángel Frías, Jorge Frías, Rubén García, Luis Gómez, Jorge Kaczan, Miguel La Paz, Osvaldo Lucca, Rodolfo Luciano, Miguel Mista, Rubén Papes, Héctor Pereyra, Oscar Pérez, Dionisio Petizco, Miguel Pradel, Jorge Rivas, Ángel Telma, Miguel Valenzuela y Pedro Vergara.

También se recordó y homenajeó a los fallecidos Osvaldo Collazo y Gregorio Ventancor.

Pueblo Belgrano tendrá su museo de Malvinas

Se anunció que Pueblo Belgrano tendrá, en un futuro, su museo de Malvinas. El primer paso será el de ir armando una sala para exhibir diarios, recortes, objetos que fueron utilizados en la gesta de Malvinas.

Por lo pronto, este jueves se colocará una placa en el Palacio Municipal con los nombres de nuestros héroes, destaca el artículo tercero de la 013/2021, invitándose, en el artículo cuarto, a que instituciones educativas, centros de salud, iglesias, a exhibir el nombre de nuestros héroes en lugares visibles.