En una jornada calurosa pero con una buena concurrencia de público, el viernes en el Predio de la Curva tuvo lugar el cierre de los Talleres Municipales y el lanzamiento de la Temporada Turística de Pueblo Belgrano, coincidiendo también con la celebración del 42° Aniversario de la localidad.

Se hicieron entrega de diplomas y distinciones a todos quienes formaron parte de los Talleres Municipales, que fueron coordinados por las áreas de Tercera Edad, Deportes y Desarrollo Social.

Luego fue el momento para celebrar los 42 años de la ciudad, con una torta gigante que fue degustada por los presentes. El intendente Francisco Fiorotto y la viceintendenta Carolina Gerling agradecieron la presencia de los vecinos y del público en general.

En el cierre de la noche, se dejó oficialmente inaugurada la temporada de turismo 2025-2026, dando paso a los shows musicales de Mitaí y Furia del Oeste, la banda de la comparsa Papelitos que hizo cantar y bailar a todos los presentes, en un adelanto de lo que será la fiesta del Carnaval del País.

Sigue la fiesta sábado y domingo

Con la realización de la Fiesta de las Costumbres Argentinas, Pueblo Belgrano completará tres días de celebraciones y festejos para todo el público y la familia. La primera noche de la Fiesta de las Costumbres Argentinas tuvo la presencia en el escenario de Taller Folclórico de Danzaterapia, Los Puebleros del Chamamé, Compañía de Danzas Cadencia, la música de “El Salteño” Facundo López, En Yunta Malambo, Camila Fogg, Macarena Pérez y el cierre a todo ritmo a cargo de El Brodi.

Este domingo, en tanto, se anuncian al Ballet La Fronteriza, luego subirán al escenario Pampa Gallop y su Conjunto, el Ballet Ecos Entrerrianos, Los Legüeros, el Ballet Almas Nativas, Mismopalo, Hernán Archaina y Cesar Cabeza Dúo, recientes Ganadores del Pre-Cosquín Sede Gualeguaychú y un cierre espectacular con la música de Ké Sabor.

Asimismo, en la medianoche del domingo se realizará el encendido del Árbol de Navidad más grande de la provincia, otro atractivo de Pueblo Belgrano. El Árbol navideño tiene una altura de 25 metros, su estrella tiene un metro y medio y ha sido iluminado con riendas de luces de 18 metros de largo cada una.