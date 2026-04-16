Pueblo General Belgrano recibió este jueves por la mañana una nueva reunión de la Microrregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano, que contó con la participación de representantes de las localidades de Gilbert, Urdinarrain, Aldea San Juan, Aldea San Antonio y Gualeguaychú, además de los anfitriones.

La jornada, realizada en un complejo de Pueblo Belgrano, contó con la participación del intendente de Pueblo Belgrano, Francisco Fiorotto, el coordinador de Micro Regiones de la provincia, Martín Di Mario y el Coordinador de Juntas de Gobierno del departamento, Cristian Zitterkopf.

El encuentro se desarrolló como un espacio de trabajo mancomunado, con el objetivo de fortalecer e impulsar el turismo regional, articulando propuestas y consolidando una agenda común entre las localidades.