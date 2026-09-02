Luego del anuncio del retiro de la Selección Argentina informado por el capitán Lionel Messi, el Municipio de Pueblo Belgrano resolvió realizar un particular homenaje al 10.

A través de un decreto que lleva la firma del intendente Francisco Fiorotto, el Municipio de Pueblo Belgrano resolvió homenajear la enorme y dilatada trayectoria de Lionel Messi, tras el anuncio realizado por el capitán de la Selección Argentina acerca de su retiro como jugador del conjunto albiceleste.

En los considerandos, el decreto N° 075/2026 expresa que “Lionel Andrés Messi ha desarrollado una de las trayectorias deportivas más destacadas y trascendentes de la historia de nuestro país, representando a la República Argentina durante más de dos décadas en las principales competencias internacionales”, añadiendo que “su trayectoria con la Selección Argentina ha estado signada por el esfuerzo, la perseverancia, el compromiso, la dedicación y un profundo sentido de pertenencia hacia los colores celeste y blanco” y que “como capitán de la Selección Nacional, ha sido protagonista de importantes conquistas deportivas que forman parte de la memoria colectiva de nuestro pueblo y de todos los argentinos y su figura ha trascendido ampliamente el ámbito deportivo, convirtiéndose en un referente argentino de reconocimiento internacional y en una fuente de inspiración para distintas generaciones”.

En virtud de ello, se resolvió realizar un homenaje especial al gran capitán de la Selección Nacional, realizando una iluminación especial del Árbol de Navidad ubicado en el Predio de la Curva de Pueblo Belgrano, que durante tres días tendrá una iluminación especial con los colores celeste y blanco de la Selección Argentina.

“El reconocimiento dispuesto en el artículo precedente tiene por objeto destacar la trayectoria, el compromiso, la perseverancia y la dedicación de Lionel Andrés Messi, así como los logros alcanzados junto a la Selección Argentina de Fútbol y las emociones y alegrías compartidas con el pueblo argentino”, expresa el Decreto en su Artículo 2.