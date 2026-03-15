Un hombre de 35 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en Pueblo General Belgrano, acusado de incumplir medidas judiciales de restricción en el marco de una causa por amenazas.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 2:50 en la zona de calles Perdices y Basavilbaso, luego de que una mujer de 38 años activara el Botón Antipánico para alertar a la Policía.

Personal de la Comisaría Quinta acudió rápidamente al lugar y localizó al sospechoso en la esquina de la vivienda de la víctima. Según se informó, el hombre habría intentado darse a la fuga tras haber ingresado momentos antes al domicilio, pese a tener vigentes medidas judiciales que le prohibían acercarse.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión y dieron intervención a la Unidad Fiscal de Género en turno. Tras ser informado el hecho, la Fiscalía dispuso la detención del individuo.

El hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanza el legajo judicial iniciado por “Amenazas y otros”.