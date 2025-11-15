Este año la Fiesta volverá al Predio de la Curva, con una propuesta que combina shows artísticos, patios gastronómicos, feria de emprendedores y otros atractivos relacionados con las costumbres gauchescas y tradicionales.

El sábado 6 de diciembre será la primera jornada a partir de las 19, con el encendido del tradicional fogón y el paso por el escenario mayor de importantes números artísticos, donde se mezclarán los conjuntos y ballets folklóricos con otras presentaciones de grupos de música tropical y popular.

El domingo 7, también desde las 19, el escenario mayor volverá a encenderse con nuevos shows artísticos, donde la tradición dirá presente tanto en los ballets como en los grupos musicales que animarán la noche.

En ambas jornadas habrá un novedoso patio gastronómico con diferentes propuestas para los presentes y la Feria de Emprendedores tendrá más de 30 puestos con distintas ofertas de artesanos y distintos emprendimientos.

En la medianoche del domingo, coincidiendo con el comienzo del 8 de Diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, se realizará el encendido del tradicional Arbolito de Navidad ubicado en el mismo predio en el que se realizará la Fiesta.

Se encuentra abierta la inscripción para aquellos emprendedores que deseen formar parte de la Fiesta de las Costumbres Argentinas. Los interesados deberán comunicarse con la Oficina de Empleo de Pueblo Belgrano, a través de su perfil de Instagram: @oficinadeempleopgb o personalmente en la oficina ubicada en calle 30 de Noviembre 275.