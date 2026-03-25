Luego de un fin de semana largo con ocupación moderada, las expectativas turísticas en Pueblo Belgrano están centradas en la Semana Santa, para la cual hay un interesante número de reservas en los principales complejos.

Dentro de las actividades programadas para el fin de semana de Semana Santa en Pueblo Belgrano, la Parroquia Nuestra Señora de la Merced tendrá una importante agenda que se iniciará el sábado 28 de marzo a las 18.30 con la Bendición de los Ramos, el jueves 2 de Abril a las 18.30 será la celebración de la Última Cena, el Viernes Santo a las 16 tendrá lugar la celebración de la Pasión del Señor y luego el Vía Crucis, finalizando el sábado 4 de abril con la celebración de la Vigilia Pascual desde las 18.30.

El sábado se prevé la realización del recorrido en bicicleta por las ermitas de Pueblo Belgrano y el domingo de Pascua desde las 16.30 se realizará la celebración de la Pascua en el Predio de la Curva, con la presentación del Huevo de Pascua más grande de la provincia, que será elaborado por la gente de la Chocolatería La Carpa Azul, evento que ha sido declarado de interés Turístico, Cultural y Gastronómico por parte del Concejo Deliberante de Pueblo Belgrano.

Asimismo, la Dirección de Turismo de Pueblo Belgrano tendrá participación en una nueva realización del evento Pueblos y Sabores que tendrá lugar en los Galpones del Puerto de Gualeguaychú, acompañando a los emprendedores de la localidad, especialmente a la Chocolatería La Carpa Azul, que presentará el Alfajor más grande del Mundo, que también recibió la declaración de interés turístico por parte del HCD.

Asimismo, durante todo el fin de semana están previstas actividades al aire libre, como caminatas, senderismo, recorridos en bicicleta, visitas a viñedos y diferentes atractivos turísticos que ofrece Pueblo Belgrano a quienes los visiten.