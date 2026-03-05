REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA PROVINCIA
Pueblo Belgrano presentará proyectos para mejorar su seguridad vial, sus desagües e incorporar nuevas cámaras
El intendente de Pueblo General Belgrano, Francisco Fiorotto, mantuvo este jueves una reunión de trabajo en la Casa de Gobierno de Entre Ríos con el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.
Del encuentro también participó el secretario general de Coordinación de Gobierno del municipio, Dr. Andrés Sobredo.
Durante la reunión se abordaron distintos temas vinculados a la gestión municipal y al trabajo conjunto entre el municipio y el gobierno provincial.
En ese marco, desde el municipio adelantaron que en los próximos días estarán presentando importantes proyectos ante el gobierno provincial, vinculados a seguridad vial, mejoras en el sistema de desagües pluviales y la incorporación de nuevas cámaras de seguridad para fortalecer el anillo de monitoreo del municipio.
Estas iniciativas tienen como objetivo continuar mejorando la infraestructura urbana y la seguridad, reforzando el trabajo articulado entre el municipio y la provincia para brindar mejores servicios a los vecinos.