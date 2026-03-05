El intendente de Pueblo General Belgrano, Francisco Fiorotto, mantuvo este jueves una reunión de trabajo en la Casa de Gobierno de Entre Ríos con el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

Del encuentro también participó el secretario general de Coordinación de Gobierno del municipio, Dr. Andrés Sobredo.

Durante la reunión se abordaron distintos temas vinculados a la gestión municipal y al trabajo conjunto entre el municipio y el gobierno provincial.

En ese marco, desde el municipio adelantaron que en los próximos días estarán presentando importantes proyectos ante el gobierno provincial, vinculados a seguridad vial, mejoras en el sistema de desagües pluviales y la incorporación de nuevas cámaras de seguridad para fortalecer el anillo de monitoreo del municipio.

Estas iniciativas tienen como objetivo continuar mejorando la infraestructura urbana y la seguridad, reforzando el trabajo articulado entre el municipio y la provincia para brindar mejores servicios a los vecinos.