En una nota presentada en el Concejo Deliberante expusieron:"nos dirigimos a ustedes a efectos de solicitar con motivo de los festejos por las fiestas de navidad y fin de año. Solicitamos el apoyo del municipio de Pueblo Belgrano en lo referente a la realización de campañas destinadas a concientizar por el daño que provocan los ruidos de alto impacto sonoro causados por la utilización de PIROTECNIA en los niños y adultos mayores que aún con audífonos pueden verse afectados; el procesamiento sensorial no se puede controlar, es una cuestión del sistema nervioso central, los sonidos se procesan de manera diferente ,los casos más comunes se dan en las personas con AUTISMO, que presentan un procesamiento sensorial diverso, esto implica que lo que para alguien puede no tener importancia, para una persona con autismo puede doler,profundamente, pero también puede verse en personas con Parálisis cerebral pudiendo ocasionar convulsiones, y crease o no, no es la manera que las familias eligen para pasar las fiestas teniendo que salir corriendo al hospital o subirse a un auto y alejarse de su casa, con la música fuerte para que la persona que padece hipersensibilidad auditiva no sufra crisis incontrolables. Son experiencias que no queremos volver a pasar. Se han realizado ecografías de mamás embarazadas y se ha comprobado en las mismas el sufrimiento en bebés por el impacto del ruido.

Los animales NO HUMANOS también se ven afectados por estos ruidos y en muchos de los casos los llevan a la muerte. Por que salen corriendo y pueden producir accidentes, daño por convulsiones, perderse y no volver al hogar en el que la familia pierde un integrante

El medio ambiente sufre la caída de partículas de pólvora que luego son arrastradas mediante el caudal de agua a ríos y arroyos provocando una contaminación no solo en el aire sino también en el agua y en la tierra.

Por lo expuesto y quedando a su entera disposición para ampliar cualquier duda con respecto al tema mencionado apelamos tengan a bien considerar aunar esfuerzos en pos de una fiestas para TODOS considerando que a pocos metros puede estar alguien que sufre a consecuencia de la diversión de otros".