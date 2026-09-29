Pueblo Belgrano presentó su oferta integral de turismo en la FIT
Durante el fin de semana, Pueblo Belgrano estuvo presente una vez más en la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde promocionó su oferta y posicionó el destino ante miles de personas.
Una vez más, Pueblo Belgrano estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo, promocionando y posicionando nuestro destino ante visitantes, profesionales y representantes de distintas ciudades de Argentina y del mundo.
En esta edición tan especial, que celebra los 30 años de la FIT, Pueblo Belgrano recibió un importante reconocimiento: la entrega de 42 nuevas homologaciones a alojamientos turísticos de la ciudad, reafirmando el crecimiento y la profesionalización de nuestra oferta turística.
Las homologaciones fueron entregadas por Jorge Satto y Sebastián Bel, del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, al presidente municipal Francisco Fiorotto, la vicepresidenta municipal Carolina Gerling y la directora de Turismo María Luz Villagra, presentes en la FIT.
“Para Pueblo Belgrano el turismo es una política de Estado. Por eso, continuamos acompañando, fortaleciendo y promoviendo al sector, trabajando junto a nuestros prestadores para consolidar a nuestra localidad como un destino cada vez más preparado para recibir visitantes” remarcó el intendente Fiorotto en su visita al stand de Pueblo Belgrano en la FIT.