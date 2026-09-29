Una vez más, Pueblo Belgrano estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo, promocionando y posicionando nuestro destino ante visitantes, profesionales y representantes de distintas ciudades de Argentina y del mundo.

En esta edición tan especial, que celebra los 30 años de la FIT, Pueblo Belgrano recibió un importante reconocimiento: la entrega de 42 nuevas homologaciones a alojamientos turísticos de la ciudad, reafirmando el crecimiento y la profesionalización de nuestra oferta turística.

Las homologaciones fueron entregadas por Jorge Satto y Sebastián Bel, del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, al presidente municipal Francisco Fiorotto, la vicepresidenta municipal Carolina Gerling y la directora de Turismo María Luz Villagra, presentes en la FIT.

“Para Pueblo Belgrano el turismo es una política de Estado. Por eso, continuamos acompañando, fortaleciendo y promoviendo al sector, trabajando junto a nuestros prestadores para consolidar a nuestra localidad como un destino cada vez más preparado para recibir visitantes” remarcó el intendente Fiorotto en su visita al stand de Pueblo Belgrano en la FIT.