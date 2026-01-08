Mediante la ordenanza N° 77/2025, el Concejo Deliberante de Pueblo Belgrano adhirió al Decreto Provincial N° 3578/25, en el cual se bajaron las Tasas Municipales en la boleta de luz: reduciendo la tasa de Alumbrado Público del 16 al 13 por ciento y la Contribución Municipal Única del 8,6956 al 6 por ciento.

La exención y reducción de tasas municipales asociadas al servicio eléctrico tiene como finalidad “preservar la competitividad del sector productivo local, amortiguar el impacto de los tributos municipales en la factura de energía de los usuarios finales y evitar la incorporación de conceptos ajenos a la prestación esencial del servicio”.

“La presente ordenanza persigue como objetivo central transparentar los costos del servicio eléctrico, garantizar tarifas razonables para los usuarios y asegurar un esquema tarifario equitativo y compatible con el marco normativo provincial”, concluyeron desde el gobierno de Pueblo Belgrano.