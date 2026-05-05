Durante el pasado fin de semana largo, Pueblo Belgrano registró un 90% de ocupación, con una gran afluencia de visitantes impulsada por el recital de La Renga en Gualeguaychú, aunque también hubo visitantes que aprovecharon el fin de semana largo para descansar en los complejos de Pueblo Belgrano.

El sector gastronómico trabajó muy bien, recibiendo tanto al público del recital como a turistas, dinamizando la economía local. Además, la Feria de Emprendedores de La Curva ofreció locro y música en vivo.

Asimismo, muchos de los visitantes disfrutaron a pleno del Complejo Termal y de los viñedos, consolidando una oferta turística diversa y de calidad.

Asimismo, también en los pueblos integrantes de la Microregión del Sur Entrerriano, tuvieron un interesante movimiento durante el fin de semana.