TEMPORADA 2026
Pueblo Belgrano registró una ocupación cercana al 75% en enero
De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección de Turismo de Pueblo Belgrano, en el mes de enero el promedio de ocupación en los complejos de la localidad fue cercano al 75% con un promedio de tres noches de alojamiento.
Si bien el primer fin de semana de enero la ocupación estuvo cerca del 90%, los restantes fines de semana el promedio se acomodó entre el 70 y el 75% en los complejos homologados de Pueblo Belgrano, con promedio de estadías entre dos y tres noches, aunque en algunos pocos casos, se dieron pernoctes superiores a las cinco noches.
María Luz Villagra, titular de la Dirección de Turismo de Pueblo Belgrano, expresó que “los números no son malos, reflejan una realidad. El turismo de cercanía que es lo que ofrecemos en Pueblo Belgrano apunta a los fines de semana, a una escapada de descanso o para conocer el Carnaval del País. Pero es algo que se ve reflejado en distintos puntos de la provincia, no solamente en nuestra localidad”.
De cara al mes de febrero, que suele ser más fuerte en cuanto a reservas y ocupación, la funcionaria sostuvo que “para el fin de semana largo de Carnaval, hay un promedio de reservas cercano al 60%, no tenemos dudas que ese fin de semana estaremos con ocupación completa. Además, este año no cae sobre fin de mes como en otras ocasiones, así que seguramente será un buen fin de semana. El tema es poder potenciar los fines de semana restantes y ofrecer una buena oferta de servicios para que el turista se sienta atraído para alojarse en Pueblo Belgrano”.
“Los prestadores han ofrecido promociones para poder captar mayor cantidad de días de alojamiento, son distintas variables que se van realizando a medida que avanza la temporada”, finalizó Villagra.